ТАСС принял участие в Международном форуме информагентств Балкан и Черноморского региона

В Международной конференции "Роль информационных агентств во время кризиса", в XXV Генеральной ассамблее Ассоциации балканских информационных агентств – стран Юго-Восточной Европы (ABNA-SE) и VIII встрече Ассоциации национальных информационных агентств стран Причерноморья (ПАНИА) приняли участие 30 руководителей новостных служб Балкан и Черноморского региона.

Во время дискуссий обсуждалась работа агентств в условиях политического, финансового, экономического и миграционного кризисов, а также военных конфликтов.

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман обратил внимание коллег на появление псевдоинформационных сообщений и опасности хакерских атак на сайты агентств, предложил подумать о механизме срочной проверки информации.

"Существует большая опасность вброса провокативных сообщений, поэтому нам вместе надо подумать о механизме "срочной информационной кнопки", срочной проверки информации. Мне кажется, что все мы стоим на пороге проблем, ведь сообщения о кибератаках, в том числе на информационные агентства, идут постоянно", – отметил Гусман.

Он подчеркнул, что в этих условиях "чрезвычайно возрастает роль правдивой, корректной информации информагентств". "Нам надо найти совместное решение проблемы защиты информации, нашей информации, которой традиционно доверяют", – сказал представитель ТАСС. Он отметил, что этот вопрос об ответственности также обсуждался на встрече руководителей мировых информационных агентств с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.

Подводя итоги форума, генеральный директор Болгарского телеграфного агентства (БТА) Максим Минчев подчеркнул, что "именно информагентства обеспечивают 80 процентов оперативной и, главное, достоверной информации о происходящих событиях" и в условиях кризисов их роль чрезвычайно высока.

Участники встречи обсудили также вопросы дальнейшего развития агентств. Были подписаны соглашения о сотрудничестве между ABNA и ПАНИА, ПАНИА и AMAN (Средиземноморской Ассоциацией информационных агентств). Новым президентом ABNA и ПАНИА был избран гендиректор БТА Максим Минчев.

Форум завершил свою работу 10 сентября.