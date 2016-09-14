Фотовыставка репортера ТАСС Валентина Хухлаева "В движении" открылась в Москве

Свое название – "В движении" – фотовыставка получила не случайно. За годы работы в "Фотохронике ТАСС" – ведущем фотоновостном агентстве СССР, которому Валентин Хухлаев отдал без малого полвека, он сделал около тысячи репортажей на самые разные темы. Это и послевоенное восстановление городов, и достижения промышленности и сельского хозяйства, московские праздники, фестивали и многое другое, что составляло жизнь большой страны.

Но особое внимание мастер всегда уделял съемкам зрелищных событий: спортивных соревнований по парашютному, мото- и автоспорту, авиационным и военно-морским праздникам и выставкам, автопарадам и запуску в серию новых автомобилей – всему, что так или иначе было связано с темой движения. Отсюда и название экспозиции – "В движении".

На выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер, приуроченной к 100-летию со дня рождения Валентина Хухлаева, помимо 100 винтажных и современных отпечатков представлены оригинальные авторские коллажи из фотографий, подборки журнальных публикаций и видеодокументация спортивных мероприятий. Здесь же можно увидеть серию снимков из зарубежных поездок Валентина Хухлаева: одного из первых советских круизов по Европе (1958 год) и командировки в Африку.

Познакомиться с творчеством Валентина Хухлаева и его работами можно на сайте tassphoto.com.

Выставка продолжит свою работу до 30 октября. Узнать более подробную информацию об экспозиции можно на сайте Центра фотографии имени братьев Люмьер.