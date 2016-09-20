Радиофестиваль "Голос Кавказа" пройдет при информподдержке ТАСС

Лучшие радиопрограммы и информационные материалы, вышедшие в эфире радиостанций России в период с 1 августа 2015 года по 1 июля 2016 года, назовет жюри V Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа", который стартует 21 сентября в Волгограде.

По данным организаторов фестиваля, в 2016 году число его участников по сравнению с прошлым периодом существенно возросло – в адрес жюри поступило более 300 материалов от 73 радиостанций. В Волгоград приедут более 200 радиожурналистов со всей России.

В рамках фестиваля пройдут "круглые столы" и мастер-классы по вопросам развития современной региональной радиожурналистики. В частности, о новостных предпочтениях московских и региональных станций, принципах подбора новостей для ленты "ТАСС Аудио" и других особенностях работы с первым звуковым сервисом для радио, коллегам расскажет менеджер по развитию "ТАСС Аудио" Анастасия Стрелковская.

Церемония награждения победителей конкурса радиожурналистов состоится 22 сентября на гала-концерте в Волгоградском музыкальном театре.

Напомним, для участия во Всероссийском радиофестивале "Голос Кавказа" радиовещательные компании могли направить работы по трем номинациям: "Ежедневный информационный выпуск", "Тематическая программа" и "Утреннее шоу". Основные критерии отбора победителей в номинации "Ежедневный информационный выпуск" – актуальность и достоверность информации, владение языком новостей, а также наличие интервью, включений и репортажей.

В номинации "Тематическая программа" предпочтение отдавалось оригинальным журналистским материалам, отличительной особенностью которых является новизна темы и неординарный взгляд на проблему, качество монтажа и его композиция, присутствие реальных героев и драматургия программы.

Всероссийский радиофестиваль "Голос Кавказа", посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова, проводится ежегодно для сохранения и преумножения культурных ценностей и укрепления духовно-нравственных основ многонационального народа России и налаживания межнациональных отношений.

Учредителем фестиваля является министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.