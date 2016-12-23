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ТАСС запустил проект "Россия онлайн"

Справочная информация Новости агентства
23 декабря, 10:59 UTC+3
23 декабря 2016 года ТАСС презентовал бета-версию многослойного проекта интерактивной визуализации данных "Россия онлайн"
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Цель проекта "Россия онлайн" – обеспечить аудитории доступ к достоверной, поданной в наглядной и привлекательной форме информации о России в целом, о регионах страны, ключевых отраслях экономики, культуре, туризме, населении и пр. Формат проекта практически не имеет ограничений по масштабу, позволяет расширять количество раскрываемых тем и рубрик и развиваться в любом направлении.

Первый слой – это показ в динамике основных потоков экспорта и импорта России. Следующие слои представят данные по демографии и внутренней миграции населения страны.

Механизмы реализации проекта обеспечивают ТАСС возможность приобрести дополнительные компетенции в новых, актуальных направлениях развития СМИ – дата-журналистике и визуализации информации.

Проект реализуется с использованием технологий Bootstrap, AngularJS, A-Frame.

Адрес нового проекта ТАСС http://allrussia.online

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