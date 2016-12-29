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ТАСС расскажет о работе благотворительных фондов и поможет россиянам в добрых делах

Справочная информация Новости агентства
29 декабря, 12:48 UTC+3
Информационное агентство России "ТАСС" открыло специальный проект о благотворительности "Делать добро вместе"
Материал из 1 страницы
Первый негосударственный детский дом для инвалидов в Москве

Первый негосударственный детский дом для инвалидов в Москве

© ТАСС / Валерий Шарифулин

Информационное агентство ТАСС запускает медиапроект для неравнодушных людей "Делать добро вместе", который расскажет о работе благотворительных фондов и поможет в сборе средств. Адрес проекта dobro.tass.ru. В числе его партнеров фонд "Вера", Благотворительный Фонд Константина Хабенского, фонд "Подари Жизнь" и фонд "Живи сейчас".

Все мы хотим сделать этот мир добрее и лучше, но далеко не каждый знает, чем он может помочь. Поэтому ТАСС принял решение создать медиаплощадку, которая будет рассказывать о примерах социальной ответственности. В специальном разделе на сайте агентства можно будет найти контактные данные фондов, информацию о направлениях их деятельности и видах помощи, которые они оказывают. Кроме того, проект станет площадкой для размещения анонсов мероприятий, проводимых партнерами. Таким образом, новый ресурс поможет объединить тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто готов такую помощь оказать.

Проект предоставит также возможность каждому читателю самому принять участие в добрых делах. Кликнув по баннеру с гиперссылкой, ведущей на страницу сайта платежной системы-партнера ТАСС, и заполнив специальную форму, каждый посетитель сможет отправить денежные средства (минимальный платеж – 50 рублей) на счет одного из фондов – участников акции. При этом агентство выступает исключительно в качестве информационной площадки, помогающей партнерам в сборе средств. ТАСС напрямую не участвует в сборе или переводе пожертвований.

"Мы с коллегами решили, что не можем безучастно стоять в стороне и смотреть на людей, которым крайне необходима помощь, – сказал, комментируя запуск проекта, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. – Очень часто судьбу человека может определить личное участие и теплое слово, то, что мы вкладываем в понятие "доброта". Я искренне убежден, что любой человек способен на добрый поступок, и я верю, что вместе мы сильнее".

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