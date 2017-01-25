Фотовыставку "Война и милосердие: уроки истории" покажут в Москве

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25 января в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открылись XXV Международные Рождественские образовательные чтения. Тема юбилейного форума – "1917-2017: уроки столетия".
Помимо обширной сессионной программы, в рамках Рождественских чтений будут работать выставки, посвященные различным страницам истории нашей страны.
Международный Комитет Красного Креста, ТАСС и Музей современной истории России откроют на форуме гуманитарную фотовыставку "Война и милосердие: уроки истории". Ее главная идея – еще раз напомнить обществу о ценности человеческой жизни, важности сохранения мира и пропаганде идей гуманизма.
Редкие архивные снимки XIX-ХХ веков из фондов МККК, ТАСС и музея акцентируют внимание зрителей на том, что даже на войне есть место человечности и состраданию. На фотографиях – примеры истинного гуманизма и милосердия, с которыми сотрудники Российского и Советского обществ Красного Креста и МККК помогали попавшим в беду людям.
25 января выставку можно увидеть в Государственном Кремлевском дворце в рамках открытия XXV Международных Рождественских образовательных чтений. В церемонии примет участие глава региональной делегации МККК в РФ, Беларуси и Молдове г-н Магне Барт.
26-27 января экспозиция будет демонстрироваться в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.