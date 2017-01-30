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Объявлен состав жюри Всероссийской интернет-премии «Прометей-2016»

Справочная информация Новости агентства
30 января, 15:30 UTC+3
Председателем жюри стал директор Фонда развития интернет-инициатив и член правления Института развития интернета Кирилл Варламов
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В жюри премии под председательством Кирилла Варламова вошли:

Генеральный директор НТВ Алексей Земский; заместитель генерального директора ТАСС, главный редактор Максим Филимонов; трёхкратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы РФ Бувайса Сайтиев; директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко; директор по корпоративным коммуникациям Invitro Антон Буланов; исполнительный директор по медиа группы компаний Rambler&Co Алексей Гореславский; главный редактор портала «Это Кавказ» Алла Исаева; директор по маркетингу международной промоутерской компании АСВ Александр Зубехин; главный редактор LiveJournal Василий Гулин; PR-директор социальной сети «Одноклассники» Анастасия Жбанова; неоднократные лауреаты премии «Прометей» прошлых лет фотоблогер Тимур Агиров и политтехнолог Давид Газзаев.

Прием заявок на интернет-премию «Прометей-2016» продлится до 15 марта, с 16 по 30 марта жюри премии начнет оценку проектов конкурсантов.

Организаторами интернет-премии «Прометей» в этом году выступают информационное агентство России «ТАСС» и Центр развития цифровых технологий «Прометей»; генеральным партнёром премии стала международная промоутерская компания ACB (Absolute Championship Berkut). Партнерами премии также выступили Минкомсвязь России, ФРИИ, РАЭК, Рамблер, медицинский центр «Здрава», REGNUM, LiveJournal и многие другие.

Получить более подробную информацию об участии в премии можно на сайте iprometheus.ru

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