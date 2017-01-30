Тюменские историки в апреле представят проект о создании имиджа ЛенинаНовости Урала 30 января, 15:34
Объявлен состав жюри Всероссийской интернет-премии «Прометей-2016»Новости агентства 30 января, 15:30
Ученые МГУ в 2016 году открыли 16 новых видов растенийНаука 30 января, 15:22
Новосибирский губернатор раскритиковал работу по содержанию школьных маршрутовСибирь 30 января, 15:20
Daily Mail: "Вест Бромвич" не заинтересован в приобретении футболиста ИвановичаСпорт 30 января, 15:16
СМИ: мэр Мадрида сравнила Трампа с ГитлеромМеждународная панорама 30 января, 15:10
СБР: российские и украинские биатлонисты поддерживают дружеские отношенияСпорт 30 января, 15:09
Бывший баскетболист ЦСКА Уимс отказался пройти допинг-тестСпорт 30 января, 14:54
Сборная России по керлингу уступила команде Великобритании на УниверсиадеСпорт 30 января, 14:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В жюри премии под председательством Кирилла Варламова вошли:
Генеральный директор НТВ Алексей Земский; заместитель генерального директора ТАСС, главный редактор Максим Филимонов; трёхкратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы РФ Бувайса Сайтиев; директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко; директор по корпоративным коммуникациям Invitro Антон Буланов; исполнительный директор по медиа группы компаний Rambler&Co Алексей Гореславский; главный редактор портала «Это Кавказ» Алла Исаева; директор по маркетингу международной промоутерской компании АСВ Александр Зубехин; главный редактор LiveJournal Василий Гулин; PR-директор социальной сети «Одноклассники» Анастасия Жбанова; неоднократные лауреаты премии «Прометей» прошлых лет фотоблогер Тимур Агиров и политтехнолог Давид Газзаев.
Прием заявок на интернет-премию «Прометей-2016» продлится до 15 марта, с 16 по 30 марта жюри премии начнет оценку проектов конкурсантов.
Организаторами интернет-премии «Прометей» в этом году выступают информационное агентство России «ТАСС» и Центр развития цифровых технологий «Прометей»; генеральным партнёром премии стала международная промоутерская компания ACB (Absolute Championship Berkut). Партнерами премии также выступили Минкомсвязь России, ФРИИ, РАЭК, Рамблер, медицинский центр «Здрава», REGNUM, LiveJournal и многие другие.
Получить более подробную информацию об участии в премии можно на сайте iprometheus.ru