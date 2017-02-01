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К 180-летию со дня смерти Александра Пушкина ТАСС подготовил спецпроект

Справочная информация Новости агентства
1 февраля, 16:04 UTC+3
О событиях и людях, ставших причиной трагедии Пушкина, рассказывается с помощью современных информационных технологий в проекте "Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина"
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Материал из 1 страницы
© ТАСС

К 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина редакция сайта ТАСС подготовила уникальный проект – "Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина". Основываясь на письмах, дневниковых записях и исследованиях наиболее авторитетных пушкинистов, тассовцы с помощью современных информационных технологий постарались рассказать о событиях и людях, ставших причиной трагедии Пушкина.

Проект нагляден и информативен. Он необычен по многим параметрам, начиная от темы, не свойственной специфике информационного агентства, до авторских иллюстраций и визуализации всех действующих лиц, событий и деталей – эту сложную работу выполнила Студия инфографики ТАСС во главе с ее руководителем Алексеем Новичковым. В частности, инфографика знакомит читателей с различными правилами пистолетной дуэли, существовавшими в России в ХIХ веке. Также в ходе работы над проектом журналисты постарались развенчать ряд популярных мифов, составив максимально точный список самых известных дуэльных историй Александра Пушкина. 

"В проекте мы старались совместить три направления: сделать его оригинальным визуально, достоверным фактически и легким для чтения. Мы старались относиться к фактам так внимательно, как если бы писали научную работу, но подавать их так легко, как если бы создавали художественное произведение, – рассказывает автор текста, ведущая тематики редакции сайта tass.ru Бэлла Волкова. – Работая над этим проектом, я узнала другого Пушкина. Не монументальное "солнце нашей поэзии", не великого классика, каким он, бесспорно, был, а живого человека со страстями и невероятным остроумием".

Познакомиться с проектом "Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина" можно на сайте ТАСС в разделе "Спецпроекты".

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