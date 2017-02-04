"Хребет" - лучший авторский проект премии "Серебряный лучник-ЮГ"

Автор фильма Антон Ланге получил награду седьмой премии развития общественных связей "Серебряный лучник-ЮГ" за лучший авторский проект

Премьера киноленты "Хребет" состоялась 13 декабря 2016 года в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Картина создавалась под эгидой Министерства РФ по делам Северного Кавказа, информационного агентства России ТАСС и портала "Это Кавказ".

Кинопроект "Хребет" стал самой масштабной работой по визуализации Северного Кавказа в современной России. 1100 км Главного Кавказского Хребта от Каспийского до Черного моря – стержень авторского повествования об уникальном регионе: его первозданной красоте, природе, и людях, издревле населяющих склоны Хребта.

Авторский подход и современный визуальный язык создают кинопортрет Северного Кавказа в начале XXI века, разрушающий привычные стереотипы. Документальный фильм Антона Ланге "Хребет" и сопроводительные материалы, доступные любому желающему на портале ТАСС "Это Кавказ", предлагают зрителю альтернативный взгляд, новое восприятие этого завораживающего и противоречивого региона.