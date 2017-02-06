Представители ТАСС примут участие в Cyber Security Forum 2017

Cyber Security Forum 2017 (CSF 2017) – одно из крупнейших мероприятий по кибербезопасности в России, оно является ключевым событием российской программы Недели безопасного Рунета, приуроченной к международному Дню безопасного Интернета, который отмечается с 2004 года и охватывает свыше 130 стран.

В рамках форума эксперты, специалисты IT-индустрии и смежных отраслей, представители профильных государственных и правоохранительных органов, исследовательского и образовательного сообществ обмениваются практическим опытом и обсуждают лучшие решения по направлениям: технологии, законодательство, цифровая грамотность.

Заместитель главного редактора ТАСС Дарья Пенчилова, курирующая работу всего интернет-направления агентства, включая его флагманский сайт tass.ru, в составе пула экспертов примет участие в ток-шоу "Интересы пользователей VS интересы IT-гигантов".

Тема, предложенная для обсуждения, одна из самых актуальных: как сопротивляться влиянию крупных IT-корпораций, которые думают за нас, выбирают, что нам смотреть, какие новости читать и с кем дружить на своих страницах в соцсетях, что в итоге приводит к вырождению образовательного и развлекательного интернета? Как можно повлиять на медиапотребление? Каким каналам верить: СМИ/соц.сети/telegram-каналы/ТВ?

Участниками дискуссии также станут представители "СМИ2", "Интерфакса", "Известий", "Лайф", РИА "Новости", "Газета.Ru" и Rambler&Co.

Организаторами форума являются РОЦИТ и РАЭК. Он проходит при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Подробную информацию можно прочитать на сайте CSF 2017.