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В Международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля, пройдет общероссийская акция "Дарите книги с любовью". Ее смысл заключается в том, что любой желающий может передать детские книги в региональные библиотеки.
ТАСС решил поддержать эту инициативу, идея которой принадлежит Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".
В течение десяти дней – с 7 по 17 февраля – в фойе второго этажа главного здания ТАСС на Тверском бульваре, 2 будут установлены столы для сбора книг. После окончания сбора все книги централизованно отправят в наиболее нуждающиеся библиотеки.
Подробнее об акции можно прочитать на сайте Ассоциации "Растим читателя".