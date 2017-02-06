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Дарите книги с любовью!

Справочная информация Новости агентства
6 февраля, 17:29 UTC+3
ТАСС присоединился к общероссийской акции "Дарите книги с любовью"
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Материал из 1 страницы
© ТАСС / Владимир Смирнов

 

В Международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля, пройдет общероссийская акция "Дарите книги с любовью". Ее смысл заключается в том, что любой желающий может передать детские книги в региональные библиотеки.

ТАСС решил поддержать эту инициативу, идея которой принадлежит Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению "Растим читателя".

В течение десяти дней – с 7 по 17 февраля – в фойе второго этажа главного здания ТАСС на Тверском бульваре, 2 будут установлены столы для сбора книг. После окончания сбора все книги централизованно отправят в наиболее нуждающиеся библиотеки.

Подробнее об акции можно прочитать на сайте Ассоциации "Растим читателя".

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