ТАСС запустит региональный информационный центр в Пятигорске

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ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Региональный информационный центр ТАСС, который призван поднять освещение жизни северокавказских республик на новый уровень и стать связующим звеном в работе с ними федеральных подразделений агентства, появится в Пятигорске. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции в Грозном сообщил заместитель генерального директора информационного агентства Андрей Соколов.
"У нас в ближайшее время открывается представительство в Пятигорске, уже назначен руководитель - Оксана Пономарева. Мы обсудим возможность прохождения чеченскими журналистами стажировки в корпунктах и редакциях агентства. Думаю, что наши лучшие специалисты с радостью посетят Грозный, чтобы поделиться здесь опытом со своими коллегами", - отметил Соколов.
На встрече с региональными журналистами, которая прошла в Доме печати, Соколов рассказал о работе сайта "Это Кавказ", а также о планах запуска новых проектов в СКФО.