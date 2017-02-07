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ТАСС запустит региональный информационный центр в Пятигорске

Справочная информация Новости агентства
7 февраля, 21:29 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 7, февраля. /ТАСС
По словам замгендиректора ТАСС Андрея Соколова, обсуждается возможность прохождения стажировок в корпунктах и редакциях агентства для журналистов из Чечни
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ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Региональный информационный центр ТАСС, который призван поднять освещение жизни северокавказских республик на новый уровень и стать связующим звеном в работе с ними федеральных подразделений агентства, появится в Пятигорске. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции в Грозном сообщил заместитель генерального директора информационного агентства Андрей Соколов.

"У нас в ближайшее время открывается представительство в Пятигорске, уже назначен руководитель - Оксана Пономарева. Мы обсудим возможность прохождения чеченскими журналистами стажировки в корпунктах и редакциях агентства. Думаю, что наши лучшие специалисты с радостью посетят Грозный, чтобы поделиться здесь опытом со своими коллегами", - отметил Соколов.

На встрече с региональными журналистами, которая прошла в Доме печати, Соколов рассказал о работе сайта "Это Кавказ", а также о планах запуска новых проектов в СКФО.

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