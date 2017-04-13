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25 интернет-проектов стали лауреатами премии "Прометей-2016"

Справочная информация Новости агентства
13 апреля, 18:55 UTC+3
Подведены итоги всероссийской интернет-премии "Прометей-2016". Церемония награждения ее лауреатов прошла сегодня в пресс-центре ТАСС
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Открывая торжественное мероприятие, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов отметил, что "премия является ярким примером роста региональных проектов до федерального уровня".

"Прометей" – это яркий пример того, как удачная идея – отметить лучшие интернет-проекты в СКФО и мотивировать их создателей развивать информационные технологии в регионе – оказалась востребованной в российском обществе в целом. Достаточно быстро – всего за 6 лет – из небольшого регионального конкурса он вырос во всероссийский. А премия стала вручаться не просто за лучшие, а самые полезные для людей сайты, интернет-проекты, мобильные приложения", – заявил Андрей Соколов.

Как отметил руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев, отныне церемония награждения лауреатов премии "скорее всего, будет всегда проходить в Москве".  

"Нам очень приятно, что мы к своему шестилетию перебрались в Москву и нашли такую серьезную поддержку в лице ТАСС. Переход премии на всероссийский уровень не оказался для нас слишком трудным или болезненным. Приятно, что среди лауреатов представлены проекты из разных уголков России. Это не только Москва, но и регионы Северного Кавказа и Татарстан, Нижний Новгород и другие города", – отметил Ражап Мусаев.

В своем приветственном письме в адрес лауреатов премии министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что "благодаря ежедневному труду талантливых и целеустремленных конкурсантов" созданные ими проекты за годы существования премии "внесли достойный вклад в социально-экономическое и телекоммуникационное развитие СКФО".

"За эти годы премия прошла большой и значительный путь своего развития! Тысячи конкурсантов представили блестящие проекты, призванные внести экономический, технологический, культурный и социальный вклад в жизнь каждого из нас", – резюмировал министр.

В церемонии награждения лауреатов премии приняли участие генеральный продюсер МАТЧ-ТВ Тина Канделаки, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев, фотограф Антон Ланге, председатель партии "Гражданская платформа" и депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов и многие другие.

ТАСС выступил в этом году соорганизатором премии "Прометей-2016". Генеральным партнером премии стала международная промоутерская компания АСВ, а генеральным территориальным партнером выступил Фонд "ПосетиКавказ". Партнерами премии также выступили НТВ, REGNUM, группа компаний Rambler&Co, Livejournal, ФРИИ, "Здрава", фонд GALABU. Премия проводится при поддержке Минкомсвязи и Минкавказа России.

 

Лауреаты Всероссийской интернет-премии "Прометей-2016"

Номинация "Наука и образование"

Московский физико-технический институт – https://mipt.ru  

 

Номинация "Развлечения, отдых, туризм"

Cервис по бронированию экскурсий и трансферов WeAtlas – https://weatlas.com

 

Номинация "СМИ"

Телеканал "Архыз-24" – http://arkhyz24.ru

 

Номинация "Общественная деятельность"

Сервис "Забрать домой" – http://забратьдомой.рф

 

Номинация "Спорт, здоровый образ жизни"

Национальный спортивный телеканал "Матч ТВ" – http://matchtv.ru

 

Номинация "Культура и искусство"

Литературный журнал "Буква" – http://notamag.ru  

 

Номинация "Технологии и инновации"

Проект Mail.Ru Group "Медиатор" – https://mediator.mail.ru

 

Номинация "Промышленность и производство"

ООО "НефтеПродуктКапитал" – http://www.saleswin.ru

 

Номинация "Событие года"

РИФ.Кавказ – http://rifkavkaz.ru

 

Номинация "Финансы и страхование"

ООО МФК "ВЭББАНКИР" – http://webbankir.com  

 

Номинация "Недвижимость и строительство"

Приложение "Мой ремонт" – http://remont.li

 

Номинация "Транспорт и перевозки"

Сервис GoCargo компании X5 Retail Group – http://gocargo-go.ru 

 

Номинация "Здравоохранение"

Социальная сеть доноров крови DonorSearch.org – https://donorsearch.org 

 

Номинация "Власть и государство"

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан – http://minmol.ru  

 

Номинация "Стартап года"

Компания "Мастер на дом" – http://mastertohour.ru

 

Специальная номинация "Благотворительная деятельность"

Благотворительный фонд "Хайра" – http://hayra.ru 

 

Специальная номинация "Лучшая социальная реклама"

Проект "В чем сила, брат?" – http://vpravdesila.ru

 

Специальная номинация "Инновации в здравоохранении" 

Аппарат комплексного обследования КМСД – Комплекс медицинский спектрально-динамический

 

Специальная номинация "Возрождение"

Команда космического марафона

 

Специальная номинация "Просвещение"

Главный врач сборной России по футболу, автор книги "Анатомия спорта" Эдуард Николаевич Безуглов

 

Специальная номинация "Диалог с властью"

Информационный портал СКФО.РУ – http://skfo.ru

 

Специальная номинация "Экология и охрана окружающей среды"

Нижегородский институт прикладных технологий – http://nipt.ru

За разработку и внедрение уникальных экологических технологий и инноваций в РФ и мире

 

Специальная номинация "Доступный отдых"

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" – http://ingkurort.ru

 

Специальная номинация "Сохранение культурного наследия и продвижение территорий"

Исследовательский проект "Нашха" и аккаунт в Инстаграм @Nashha_Group

За вклад в сохранение и популяризацию исторических памятников культуры и архитектуры народов Северного Кавказа

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