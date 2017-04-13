25 интернет-проектов стали лауреатами премии "Прометей-2016"

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Открывая торжественное мероприятие, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов отметил, что "премия является ярким примером роста региональных проектов до федерального уровня".
"Прометей" – это яркий пример того, как удачная идея – отметить лучшие интернет-проекты в СКФО и мотивировать их создателей развивать информационные технологии в регионе – оказалась востребованной в российском обществе в целом. Достаточно быстро – всего за 6 лет – из небольшого регионального конкурса он вырос во всероссийский. А премия стала вручаться не просто за лучшие, а самые полезные для людей сайты, интернет-проекты, мобильные приложения", – заявил Андрей Соколов.
Как отметил руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев, отныне церемония награждения лауреатов премии "скорее всего, будет всегда проходить в Москве".
"Нам очень приятно, что мы к своему шестилетию перебрались в Москву и нашли такую серьезную поддержку в лице ТАСС. Переход премии на всероссийский уровень не оказался для нас слишком трудным или болезненным. Приятно, что среди лауреатов представлены проекты из разных уголков России. Это не только Москва, но и регионы Северного Кавказа и Татарстан, Нижний Новгород и другие города", – отметил Ражап Мусаев.
В своем приветственном письме в адрес лауреатов премии министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что "благодаря ежедневному труду талантливых и целеустремленных конкурсантов" созданные ими проекты за годы существования премии "внесли достойный вклад в социально-экономическое и телекоммуникационное развитие СКФО".
"За эти годы премия прошла большой и значительный путь своего развития! Тысячи конкурсантов представили блестящие проекты, призванные внести экономический, технологический, культурный и социальный вклад в жизнь каждого из нас", – резюмировал министр.
В церемонии награждения лауреатов премии приняли участие генеральный продюсер МАТЧ-ТВ Тина Канделаки, трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев, фотограф Антон Ланге, председатель партии "Гражданская платформа" и депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов и многие другие.
ТАСС выступил в этом году соорганизатором премии "Прометей-2016". Генеральным партнером премии стала международная промоутерская компания АСВ, а генеральным территориальным партнером выступил Фонд "ПосетиКавказ". Партнерами премии также выступили НТВ, REGNUM, группа компаний Rambler&Co, Livejournal, ФРИИ, "Здрава", фонд GALABU. Премия проводится при поддержке Минкомсвязи и Минкавказа России.
Лауреаты Всероссийской интернет-премии "Прометей-2016"
Номинация "Наука и образование"
Московский физико-технический институт – https://mipt.ru
Номинация "Развлечения, отдых, туризм"
Cервис по бронированию экскурсий и трансферов WeAtlas – https://weatlas.com
Номинация "СМИ"
Телеканал "Архыз-24" – http://arkhyz24.ru
Номинация "Общественная деятельность"
Сервис "Забрать домой" – http://забратьдомой.рф
Номинация "Спорт, здоровый образ жизни"
Национальный спортивный телеканал "Матч ТВ" – http://matchtv.ru
Номинация "Культура и искусство"
Литературный журнал "Буква" – http://notamag.ru
Номинация "Технологии и инновации"
Проект Mail.Ru Group "Медиатор" – https://mediator.mail.ru
Номинация "Промышленность и производство"
ООО "НефтеПродуктКапитал" – http://www.saleswin.ru
Номинация "Событие года"
РИФ.Кавказ – http://rifkavkaz.ru
Номинация "Финансы и страхование"
ООО МФК "ВЭББАНКИР" – http://webbankir.com
Номинация "Недвижимость и строительство"
Приложение "Мой ремонт" – http://remont.li
Номинация "Транспорт и перевозки"
Сервис GoCargo компании X5 Retail Group – http://gocargo-go.ru
Номинация "Здравоохранение"
Социальная сеть доноров крови DonorSearch.org – https://donorsearch.org
Номинация "Власть и государство"
Министерство по делам молодежи Республики Дагестан – http://minmol.ru
Номинация "Стартап года"
Компания "Мастер на дом" – http://mastertohour.ru
Специальная номинация "Благотворительная деятельность"
Благотворительный фонд "Хайра" – http://hayra.ru
Специальная номинация "Лучшая социальная реклама"
Проект "В чем сила, брат?" – http://vpravdesila.ru
Специальная номинация "Инновации в здравоохранении"
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Информационный портал СКФО.РУ – http://skfo.ru
Специальная номинация "Экология и охрана окружающей среды"
Нижегородский институт прикладных технологий – http://nipt.ru
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