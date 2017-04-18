ТАСС поддержит российский интернет-форум "РИФ+КИБ 2017"

Российский интернет-форум "РИФ+КИБ 2017" пройдет с 19 по 21 апреля в Подмосковье. Самое масштабное мероприятие Рунета, организатором которого выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), соберет ведущих экспертов отрасли высоких технологий. В этом году его участники обсудят вопросы развития цифровой экономики в России, мобильные разработки, рекламу в сети, проблемы информационной безопасности, а также десятки других тем, объединенных девизом "Весна. Интернет. Форум".

Информационное агентство России "ТАСС" традиционно выступает генеральным информационным партнером "РИФ+КИБ". Журналисты агентства будут освещать все его ключевые мероприятия, а 21 апреля ТАСС в сотрудничестве с РОЦИТ откроет на площадке форума "Детский медиацентр".

Главная задача этого проекта – показать проблемы IT-отрасли глазами детей. Эксперты ТАСС помогут юным журналистам освоить современные технологии и расскажут об особенностях профессии. В частности, заместитель главного редактора ТАСС Александр Куприянов проведет мастер-класс "Работа над интервью для современных медиа", а руководитель отдела продвижения в социальных сетях Наталия Губарева расскажет о том, почему журналистов не ругают за использование соцсетей на работе.

"Владеть современными IT-технологиями должен каждый журналист, – убежден генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. – Поэтому для юных корреспондентов участие в этом форуме прекрасная возможность приобщиться к миру информационных технологий. Ведь через несколько лет именно эти ребята будут определять и развивать медиасферу, поэтому для ТАСС очень важно уже сегодня помочь им сделать первые шаги в освоении этого мира".

Молодые журналисты сразу же смогут применить новые знания и навыки на практике. Детский медиацентр будет освещать работу конференции BuduGuru Academy – специальной молодежной секции форума для старшеклассников и студентов по развитию карьеры в области IT-технологий. Репортажи, созданные ребятами, можно будет найти в социальных сетях по специальным хештегам (#buduguru #buduguruacademy #академиябудугуру #РИФ2017).

Прямую трансляцию конференции BuduGuru Academy будет вести Московский Образовательный канал. Ссылка для просмотра будет доступна в разделе детского медиацентра на сайте "РИФ+КИБ", а также на сайте http://buduguru.org.

"Для нас, как для организаторов, важно, что аудитория форума постоянно расширяется, – отмечает директор РОЦИТ Сергей Гребенников. – В этом году школьники, юные журналисты, участвуют в конференции не только в качестве слушателей, но и применяют свои знания и навыки на практике. Освещение событий "РИФ+КИБ" для начинающих профессионалов – это возможность задать самые важные вопросы гуру интернет-индустрии и рассказать о новейших технологиях и разработках нашей интернет-отрасли".

"РИФ+КИБ" – старейший ИТ-форум России, который ведет свою историю с 1997 года. В 2009 году конференция была объединена из двух мероприятий – РИФ (Российский интернет-форум) и КИБ (Конференция "Интернет и Бизнес"). Именно здесь звучат доклады, определяющие направления развития отрасли на ближайшую перспективу. Ожидается, что в этом году в работе форума примут участие более 8 тыс. посетителей, выступят около 600 докладчиков, будет проведено более 100 круглых столов, секций и мастер-классов.