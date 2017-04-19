ТАСС расскажет о событиях КЭФ-2017 в режиме реального времени

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Перспективы российской экономики на ближайшее десятилетие обсудят участники XIV Красноярского экономического форума, который пройдет с 20 по 22 апреля. В этом году одна из самых заметных экспертных площадок страны соберет представителей деловых кругов, ведущих экспертов и
политиков из 20 государств мира.
Главные темы дискуссий КЭФ-2017, стратегическим информационным партнером которого выступает Информационное агентство России "ТАСС", – повышение качества управления и производительности труда, развитие человеческого капитала, стимулирование предпринимательства, экология, технологическое и отраслевое развитие. Участники форума обсудят Комплексный план действий Правительства РФ на 2017–2025 годы и сформируют свои предложения по важнейшим направлениям социально-экономического развития страны. Свои наработки представят эксперты фонда "Центр стратегических разработок", аналитического центра "Проектный офис", Экспертного совета.
Как и в предыдущие годы, ожидается, что на форуме будет подписан ряд соглашений экономической и социальной направленности. Кроме того, в рамках КЭФ-2017 пройдет традиционная выставка, где будут представлена продукция, разработки и технологии предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.
ТАСС будет освещать работу форума в режиме реального времени. Материалы с панельных дискуссий и сессий КЭФ найдут отражение на основных и тематических информационных лентах агентства, а также на сайте www.tass.ru.