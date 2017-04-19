Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС расскажет о событиях КЭФ-2017 в режиме реального времени

Справочная информация Новости агентства
19 апреля, 18:15 UTC+3
Участники Красноярского экономического форума обсудят направления социально-экономического развития России до 2025 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

Перспективы российской экономики на ближайшее десятилетие обсудят участники XIV Красноярского экономического форума, который пройдет с 20 по 22 апреля. В этом году одна из самых заметных экспертных площадок страны соберет представителей деловых кругов, ведущих экспертов и
политиков из 20 государств мира.

Главные темы дискуссий КЭФ-2017, стратегическим информационным партнером которого выступает Информационное агентство России "ТАСС", – повышение качества управления и производительности труда, развитие человеческого капитала, стимулирование предпринимательства, экология, технологическое и отраслевое развитие. Участники форума обсудят Комплексный план действий Правительства РФ на 2017–2025 годы и сформируют свои предложения по важнейшим направлениям социально-экономического развития страны. Свои наработки представят эксперты фонда "Центр стратегических разработок", аналитического центра "Проектный офис", Экспертного совета.

Как и в предыдущие годы, ожидается, что на форуме будет подписан ряд соглашений экономической и социальной направленности. Кроме того, в рамках КЭФ-2017 пройдет традиционная выставка, где будут представлена продукция, разработки и технологии предприятий крупного, среднего и малого бизнеса.

ТАСС будет освещать работу форума в режиме реального времени. Материалы с панельных дискуссий и сессий КЭФ найдут отражение на основных и тематических информационных лентах агентства, а также на сайте www.tass.ru.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
"В горах Кавказа" (Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии) — номинация "Природа"
22
Фотокорреспонденты ТАСС стали победителями проекта Best of Russia
6
Фотовыставку "Кавказ предо мною…" открыли в Москве
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд приступает к проработке сроков повышения МРОТ до прожиточного минимума
2
У сына обвиняемого во взятке генерала ФСО Лопырева арестованы 63 млн руб., €1 млн
3
Суд ООН частично удовлетворил требование Украины по обеспечительным мерам в отношении РФ
4
Суд ООН начал оглашение решения по обеспечительным мерам в разбирательстве РФ и Украины
5
Медведев отказался комментировать лживые обвинения "политических проходимцев"
6
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
7
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
Темы дня
Загрузка...
Реклама