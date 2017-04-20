ТАСС – стратегический инфопартнер Ялтинского международного экономического форума

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет с 20 по 22 апреля в Крыму.

Информационное агентство России "ТАСС" – стратегический информационный партнер форума – будет освещать его работу в режиме реального времени. Материалы с мероприятий ЯМЭФ найдут отражение на основных и тематических информационных лентах агентства, а также на сайте www.tass.ru.

ТАСС также выступит официальным фотохост-агентством ЯМЭФ. В режиме реального времени участники, гости и представители СМИ смогут бесплатно просматривать и скачивать репортажи со всех открытых для прессы мероприятий, включая официальную, деловую и культурную программы. Сервис адаптирован к просмотру с мобильных устройств.

В этом году участниками III Ялтинского международного экономического форума станут влиятельные бизнесмены, политики и экономисты, а также инвесторы из 40 государств.

В первый день работы форума акцент будет сделан на инвестиционных возможностях Крыма. Одна из важнейших особенностей региона – это свободная экономическая зона, работающая на территории Южного федерального округа. На форуме будут представлены такие инвестплощадки, как индустриальные парки "Феодосия" и "Бахчисарай", а также агропромышленный парк "Вересаево". Наряду с этим участники заседаний обсудят перемены, которые происходят в туристической отрасли региона, перспективы развития в Крыму малого бизнеса и новых технологий.

Главные дискуссии форума развернутся во второй день мероприятия. Они будут состоять из трех тематических блоков: "Мир", "Страна" и "Человек". Участники ЯМЭФ обсудят экономическую ситуацию в России с точки зрения международного бизнеса, перспективы формирования в стране инновационной экономики, а также социальные вопросы и проблемы экологии.

Организаторы ЯМЭФ – Правительство Республики Крым и Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.