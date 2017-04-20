ТАСС-Календарь стал доступен в виде мобильного приложения

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ТАСС-Календарь, одно из самых популярных справочных изданий агентства, доступно теперь в виде мобильного приложения. Он содержит подробный перечень государственных, религиозных и профессиональных праздников России и мира, юбилеев исторических персон, политиков, ученых, деятелей культуры и спорта.
ТАСС-Календарь предоставляет список памятных дат и позволяет удобно переключаться на другие дни: по свайпу или через календарь. В нем можно найти подробную информацию о событии: фамилии, имена и отчества участников, изображения, место события на карте, теги.
Кроме того, есть функция напоминания об избранных событиях и возможность поделиться событием.
Все данные, содержащиеся в ТАСС-Календаре, проверены редакторами агентства.
Скачать приложение можно бесплатно в App Store. В ближайшее время выйдет версия для системы Android.
Отметим, в 2015 году было запущено мобильное приложение "ТАСС сейчас" для iPhone и Apple Watch.