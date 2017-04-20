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ТАСС-Календарь стал доступен в виде мобильного приложения

Справочная информация Новости агентства
20 апреля, 17:54 UTC+3
Мобильный формат справочного издания ТАСС «Календарь дат и событий» предлагает пользователям новые функции
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Материал из 1 страницы

ТАСС-Календарь, одно из самых популярных справочных изданий агентства, доступно теперь в виде мобильного приложения. Он содержит подробный перечень государственных, религиозных и профессиональных праздников России и мира, юбилеев исторических персон, политиков, ученых, деятелей культуры и спорта.

ТАСС-Календарь предоставляет список памятных дат и позволяет удобно переключаться на другие дни: по свайпу или через календарь. В нем можно найти подробную информацию о событии: фамилии, имена и отчества участников, изображения, место события на карте, теги.

Кроме того, есть функция напоминания об избранных событиях и возможность поделиться событием.

Все данные, содержащиеся в ТАСС-Календаре, проверены редакторами агентства.

Скачать приложение можно бесплатно в App Store. В ближайшее время выйдет версия для системы Android.

Отметим, в 2015 году было запущено мобильное приложение "ТАСС сейчас" для iPhone и Apple Watch.

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