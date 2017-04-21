ТАСС стал лауреатом национальной премии "IT-лидер"

Победители ежегодной национальной премии "IT-лидер" были объявлены 20 апреля в Москве. В число лауреатов вошли компании и организации, признанные лидерами во внедрении информационных технологий по результатам 2016 года.

Премия "IT-лидер" уже на протяжении пятнадцати лет привлекает внимание общества к инновационным изменениям в различных отраслях экономики. Ее номинантами становятся IT-директора и руководители информационных служб крупнейших российских компаний и органов государственной власти. При этом оценивается не только их вклад в повышение эффективности работы конкретной организации, но и влияние проекта на развитие отрасли в целом и его социальная направленность.

В этом году победителей выбирали в 21 номинации. Борьба, в которой участвовали более 60 претендентов, проходила в формате открытого онлайн-голосования с 30 марта по 20 апреля. Каждого номинанта оценивали как пользователи сети, так и члены Экспертного совета премии, в состав которого входят компетентные представители ведущих мировых IT-компаний, а также влиятельных российских СМИ.

По итогам народного и экспертного голосования победителем в номинации "Медиа-компании" был признан директор департамента информационных и телевизионных технологий информационного агентства России "ТАСС" Александр Якунин. В других номинациях лауреатами стали такие компании и учреждения, как концерн "Росэнергоатом", Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева, Министерство сельского хозяйства РФ, АК "АЛРОСА", "Лукойл", МГТИ им. Н. Э. Баумана, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина и другие.

В 2016 году в ТАСС произошли заметные технические преобразования, в числе которых – модернизация редакционной системы, усовершенствование системы продаж и распространения продуктов агентства. В прошедшем году был завершен проект оцифровки исторического фонда негативов ТАСС – все оцифрованные фотографии прошли проверку качества, были включены в фотобанк изображений агентства и готовы к просмотру и продаже. Кроме того, был налажен обмен мультимедийным контентом редакционных отделов агентства: региональной редакции, редакции tass.ru и редакции фотоинформации.

За прошедший год в ТАСС также была проведена комплексная модернизация редакционной системы и систем доставки сообщений подписчикам, которая позволила существенно сократить время обработки сообщений и ускорить процесс выпуска. РИЦы и большая часть зарубежных представительств были интегрированы в единое информационное пространство ТАСС. Модернизирована система публикаций пресс-конференций и онлайн-трансляций, автоматизировано вещание в социальные сети.

Наряду с этим, в 2016 году в ТАСС была внедрена и запущена в промышленную эксплуатацию система электронного документооборота, сформировано корпоративное хранилище электронных документов и внедрены протоколы работы с ними. Все это повысило контроль за исполнением поручений руководства и общий уровень исполнительской дисциплины в агентстве.

Национальная ежегодная премия "IT-лидер" присуждается с 2002 года. В ее организационный комитет входят Ассоциация Менеджеров, интернет-портал iBusiness, журналы "Деньги" и iOne (ИД "КоммерсантЪ"), "Intelligent Enterprise" и компания КРОК.