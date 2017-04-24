Инвестиционные возможности российских регионов и крупные проекты компаний будут представлены на выставке SPIEF Investment & Business Expo, которая пройдет с 1 по 3 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Ожидается, что она соберет отечественных и зарубежных инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти, которые обсудят перспективы реализации в стране проектов регионального и федерального значения.

Информационное агентство России "ТАСС" выступит оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY и КСИИ. Посетители выставки познакомятся с инфраструктурными проектами регионов России, предложениями крупных компаний, смогут встретиться с потенциальными инвесторами и должностными лицами.

SPIEF Investment & Business Expo впервые была организована на прошлогоднем ПМЭФ. Тогда в зоне презентаций форума прошло свыше 40 мероприятий деловой программы, были представлены уникальные инновационные проекты международного, федерального и регионального значения.

Петербургский международный экономический форум – наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в России. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, руководители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты обсуждают проблемы и вызовы экономики.

Информационное агентство России "ТАСС" традиционно выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ. Все главные события и ключевые заявления спикеров форума найдут отражение на информационных лентах агентства. Кроме того, в статусе официального фотохост-агентства ТАСС предоставит всем участникам и гостям форума бесплатный доступ к просмотру и скачиванию фоторепортажей со всех мероприятий культурной и деловой программы, открытых для СМИ.