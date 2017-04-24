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Президент России Владимир Путин поздравил Российскую книжную палату с вековым юбилеем

Справочная информация Новости агентства
24 апреля, 19:17 UTC+3
Владимир Путин считает важным хранить "книжную память" нации, чем занимается филиал ТАСС - Российская книжная палата. Глава государства поздравил ее коллектив с вековым юбилеем организации
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© Пресс-служба президента РФ / ТАСС / Алексей Никольский

"Такой знаменательный юбилей - прекрасный повод обратиться к богатой истории первого в мире государственного учреждения, созданного для регистрации печатной продукции, вспомнить имена выдающихся ученых и общественных деятелей, стоящих у его истоков, отметить значимый вклад многих поколений сотрудников в формирование уникальной коллекции литературных произведений, журналов, географических карт, афиш, плакатов, других изданий, имеющих огромную историческую, научную, культурную, духовную ценность", - написал Путин в поздравительной телеграмме.

По мнению президента, важно, что сотрудники Российской книжной палаты продолжают "эти замечательные традиции, бережно собирают и хранят "книжную память" нации, проводят большую исследовательскую и методическую работу, способствуют развитию отечественного издательского и библиотечного дела". "Такая многогранная просветительская деятельность заслуживает самого глубокого и искреннего уважения", - признался глава государства.

Российская книжная палата была основана в 1917 году в Петрограде, в 2013 году по указу президента она стала филиалом ТАСС.

Российская книжная палата - это крупнейший научный и методический центр книжного дела в России, основными задачами которого, являются ведение государственной библиографии, бессрочное хранение обязательных экземпляров, статистика книгоиздания и регистрация изданий, согласно международной стандартной нумерации ISBN, ISMN, ISSN. В Национальном фондохранилище Российской книжной палаты содержится свыше 80 млн. единиц хранения всей без исключения отечественной печатной продукции независимо от тематики, специализации и объема. Это самая полная и единственная в мире коллекция печатной продукции на русском языке и национальных языках народов России.

Фонды обязательных экземпляров изданий начали формироваться в Российской книжной палате с мая 1917 года. Они никогда не подвергались политико-идеологическим чисткам и не передавались в другие организации.

Фонды РКП включают в себя книги, брошюры, периодические и продолжающиеся издания (журналы, альманахи, бюллетени, сборники, информационные издания и газеты, выпускаемые учреждениями как федерального и регионального уровня, так и районными, городскими, вузовскими, заводскими и т.п. учреждениями); авторефераты диссертаций; ноты; карты, атласы и другие картографические издания; книжные изоиздания (альбомы по искусству, медицине и технике, художественные календари, афиши, плакаты, открытки, репродукции, гравюры, офорты, эстампы и т.п.); мелкопечатные материалы специального назначения, ограниченного срока или сферы применения (инструкции, программы, планы, расписания, методические указания, официально-распорядительные документы, информационные афиши и плакаты).

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