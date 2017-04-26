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ТАСС стал лауреатом конкурса Ассоциации арктических СМИ

Справочная информация Новости агентства
26 апреля, 12:46 UTC+3
Агентство было признано победителем в номинации "Лучшая работа в сети Интернет"
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Итоги первого конкурса журналистского мастерства объявила 25 апреля Ассоциация арктических СМИ. Он был приурочен к международному форуму "Арктика – территория диалога", который прошел в марте этого года в Архангельске. Лауреатами конкурса стали творческие коллективы, подготовившие лучшие материалы на темы, связанные с арктическим регионом.

Информационное агентство России "ТАСС" было признано победителем в номинации "Лучшая работа в сети Интернет" за освещение работы арктического форума. ТАСС выступил генеральным информационным партнером форума и официальным фотохост-агентством, кроме того, его журналисты были ведущими ряда мероприятий деловой программы.

Арктическая тема – уже давно в числе приоритетов в информационной политике ТАСС, в последние годы агентство уделяет особое внимание процессам, происходящим в этом стратегически важном для страны регионе.

Лучшей журналистской акцией по итогам конкурса был признан документальный фильм "Арктика глазами детей", созданный в результате проведенного в Северодвинске педагогического эксперимента. Премию за лучшую телевизионную работу получили репортажи с форума на телеканале "Санкт-Петербург", а победителем в номинации "Лучшая печатная работа" стал очерк в архангельской газете "Правда Севера". Кроме того, специальную премию за аналитическую глубину жюри конкурса присудило серии публикаций Федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня".

Форум "Арктика – территория диалога", который проводится с 2010 года, – одна из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. В этом году центральным мероприятием форума стало пленарное заседание на тему "Человек в Арктике". Его участники обсудили консолидацию усилий международных организаций, органов государственной власти и бизнес-сообщества, призванных обеспечить стабильное развитие региона и повысить уровень жизни населения на арктических территориях.

Ассоциация арктических СМИ была учреждена в марте 2017 года рядом известных медийных структур и некоммерческих объединений. В числе ее задач – всестороннее информирование общества, власти и бизнеса о процессах освоения Арктики, возникающих проблемах и конкретных путях их решения.

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