Информационное агентство России "ТАСС" представляет фотовыставку "Полководцы Победы", посвященную 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция будет развернута перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре с 28 апреля по 10 мая 2017 года.

На выставке экспонируются 20 архивных фотографий великих советских военачальников, благодаря талантам которых были разгромлены немецко-фашистские войска. Среди прославленных командующих: маршалы Советского Союза Иван Конев, Александр Василевский, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Кирилл Мерецков, Федор Толбухин, Родион Малиновский, Леонид Говоров, генералы армии Андрей Еременко, Иван Баграмян, Василий Чуйков и другие. С их именами связано большинство громких побед в Великой Отечественной войне.

Герои России запечатлены на фотоснимках в решающие моменты, когда они планируют операции, руководят сражениями, участвуют в парадах Победы. Среди уникальных экспонатов – фотография генерал-майора Ивана Панфилова с офицерами своего штаба, сделанная в день гибели генерала в ноябре 1941 года. Каждая фотография снабжена цитатой великого стратега.

О величии подвига народа, одолевшего врага, замечательно сказал маршал Советского Союза Георгий Жуков: «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».