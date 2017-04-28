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ТАСС представляет фотовыставку "Полководцы Победы"

Справочная информация Новости агентства
28 апреля, 10:37 UTC+3

Героями экспозиции станут советские военачальники, благодаря талантам которых были разгромлены немецко-фашистские войска

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Маршал Советского Союза Георгий Жуков на Параде Победы 24 июня 1945 года

Маршал Советского Союза Георгий Жуков на Параде Победы 24 июня 1945 года

© Евгений Халдей/Фотохроника ТАСС

Информационное агентство России "ТАСС" представляет  фотовыставку "Полководцы Победы", посвященную 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция будет развернута перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре с 28 апреля по 10 мая 2017 года.

На выставке экспонируются 20 архивных фотографий великих советских   военачальников, благодаря талантам которых были разгромлены немецко-фашистские войска. Среди прославленных командующих: маршалы Советского Союза Иван Конев, Александр Василевский, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Кирилл Мерецков, Федор Толбухин, Родион Малиновский, Леонид Говоров, генералы армии Андрей Еременко, Иван Баграмян, Василий Чуйков и другие. С их именами связано большинство громких побед в Великой Отечественной войне.

Герои России запечатлены на фотоснимках в решающие моменты, когда они планируют операции, руководят сражениями, участвуют в парадах Победы. Среди уникальных экспонатов – фотография генерал-майора Ивана Панфилова с офицерами своего штаба, сделанная в день гибели генерала в ноябре 1941 года. Каждая фотография снабжена цитатой великого стратега. 

О величии подвига народа, одолевшего врага, замечательно сказал маршал Советского Союза Георгий Жуков: «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе».

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