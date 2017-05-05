Фотографии военных лет и современные снимки репортеров ТАСС украсят Москву к 9 мая

Информационное агентство России "ТАСС" совместно с Департаментом культуры Москвы, "Музеем Москвы" и Мосгорпарком ко Дню Победы подготовили исторические фотовыставки, посвященные 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

На Никитском бульваре Москвы с 7 по 19 мая разместится выставка "Главный парад страны". Архивные фотографии ТАСС и "Музея Москвы" напомнят о самых торжественных и волнительных моментах исторического Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, познакомят с его участниками, а также моментами из истории парадов разных лет.

Открывает экспозицию снимок "Маршал Советского Союза Георгий Жуков на Параде Победы. Москва, 1945 год", выполненный одним из самых известных военных фотокорреспондентов ТАСС Евгением Халдеем. Также на выставке можно будет увидеть и малознакомые сюжеты: фотографию солдат и офицеров 3-й ударной армии со знаменем Победы перед отправкой его в Москву для участия в Параде Победы; легендарных "ночных ведьм" перед историческим парадом – командира единственного в отечественной и мировой истории женского 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского полка II Белорусского фронта Евдокию Бершанскую и штурманов Екатерину Рябову и Ларису Литвинову; первого трижды Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Покрышкина перед парадом и многие другие исторические кадры.

Совместный проект ТАСС и парка "Кузьминки" – фотовыставка "Герои" – говорит сам за себя. Она о тех, кто получил звание Героя Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной. На фотографиях прошлого – пехотинец Александр Матросов и медсестра Вера Кащеева, снайпер Василий Зайцев и разведчица Зоя Космодемьянская, молодогвардеец Олег Кошевой и другие.

О том, как советский народ приближал Победу в тылу, как изготавливали оружие и сеяли хлеб, лечили раненых в госпиталях, строили оборонительные сооружения и защищали города, расскажет уличная фотовыставка "Как жил тыл" в парке культуры и отдыха "Фили".

Перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре, 2 представлена экспозиция "Полководцы Победы". На выставке можно увидеть фотографии великих советских военачальников, благодаря талантам которых были разгромлены немецко-фашистские войска.

Напомним, летопись Великой Отечественной невозможно представить без уникальных фронтовых снимков военных фотокорреспондентов ТАСС. День за днем ее писали Евгений Халдей, Макс Альперт, Марк Редькин, Наум Грановский, Николай Ситников, Эммануил Евзерихин, Борис Лосин, Всеволод Тарасевич, Федор Кислов, Георгий Липскеров и многие другие. Их имена навечно вписаны в летопись военной журналистики. Информационное агентство России "ТАСС" на протяжении многих лет традиционно предоставляет уникальные архивные фотографии военного времени для различных мероприятий, которые проходят в Москве, регионах России и за рубежом накануне Дня Победы.