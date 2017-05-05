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Воспоминания ветеранов и новинки парада: ко Дню Победы ТАСС подготовил спецпроекты

Справочная информация Новости агентства
5 мая, 15:45 UTC+3

К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Информационное агентство России "ТАСС" выпускает три спецпроекта

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Материал из 1 страницы
© ТАСС

Первый спецпроект – "Парад Победы 2017" (http://parad2017.tass.ru/) – посвящен военному параду на Красной площади в Москве 9 мая. ТАСС рассказывает о тактико-технических характеристиках сухопутной техники и боевой авиации, знакомит с новинками, которые еще не стоят на вооружении российской армии.

Так, в воздушной части парада впервые задействуют многоцелевые истребители Су-30СМ, на которых над столицей пролетят пилоты авиагруппы "Русские витязи". Впервые будет представлена и новейшая арктическая военная техника: зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА". В будущем они войдут в боевой состав Воздушно-космических сил и Северного флота России.

Первым этот парад станет для юнармейцев и военнослужащих 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. Численность женского парадного расчета увеличена со 106 до 210 человек. К параду присоединится военная полиция, которая проедет колонной на многоцелевых бронеавтомобилях повышенной проходимости: "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У".

Напомним, всего в параде примут участие более 10 тыс. человек и 114 единиц вооружения и военной техники. Авиация представлена 55 самолетами и 17 вертолетами.

Ветеранов из разных стран объединяет память о войне и Победе

Еще один спецпроект ТАСС – "Ветераны мира" (http://veterans.tass.ru) – собрал воспоминания оставшихся в живых ветеранов из разных государств – не только бывшего СССР, но и стран-участниц антигитлеровской коалиции. Корреспонденты агентства поговорили с бывшими фронтовиками, партизанами, жителями блокадного Ленинграда.

Большинству наших героев уже за 90, но ужасные события тех лет запомнились им навсегда. У каждого – своя история, но всех ветеранов объединяет одна мысль: враг не смог одолеть нас, потому что мы стояли плечом к плечу.

"Спасибо за Победу"

В День Победы не забудьте принять участие в проекте ТАСС и "ВКонтакте" "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России". Фотографии парадов и шествия "Бессмертного полка", поздравление ветеранов и цветы у могилы Неизвестного солдата – стать частью проекта может любой желающий, для этого лишь нужно добавить к своему посту о праздновании Дня Победы соответствующий хештег.

На карте России в режиме реального времени будет отображаться количество участников акции, а лучшие посты попадут в фотогалерею проекта.

"9 мая — не только большой праздник, но и один из самых активных дней в социальной сети, - говорит пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников. - Каждый год пользователи "ВКонтакте" выкладывают фотографии и делятся историями своих родственников, отправляют другу подарки с символами праздника и поздравляют друзей. В этот раз читатели ТАСС в реальном времени увидят, как жители России отмечают этот день".

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