Открыт фотобанк ПМЭФ-2017

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Официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума уже в пятый раз подряд выступает информационное агентство России "ТАСС". Фотобанк ПМЭФ-2017 доступен всем гостям, участникам и представителям СМИ по адресу: forumspb.tassphoto.com. Сервис адаптирован к просмотру с мобильных устройств.
Ресурс будет содержать снимки со всех мероприятий форума, открытых для прессы. Все фотографии с ПМЭФ-2017 будут систематизированы в фотобанке по разделам: "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия", "Спортивные мероприятия" и "Из жизни форума" – и предлагаются к просмотру и бесплатному скачиванию в высоком разрешении.
Также на ресурсе уже представлены архивные кадры ПМЭФ предыдущих лет и виды Санкт-Петербурга.
"Уже пятый год подряд ТАСС выступает официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума. Такое постоянство – это признание высокого профессионализма всех сотрудников фотослужбы нашего агентства. И с каждым годом количество фотографий в фотобанке растет. Если в 2013 году в фотобанке было более тысячи снимков, то в 2016 году уже почти четыре!", – сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
Фотоматериалы могут быть использованы представителями СМИ и участниками форума в профессиональной деятельности при наличии обязательной ссылки на Петербургский международный экономический форум.
Оператором Петербургского международного экономического форума выступает Фонд «Росконгресс».