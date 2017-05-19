Темы финансирования и независимости информагентств преобладали на конференции EAHA

Международная конференция Европейского альянса информационных агентств (ЕАНА, European Alliance of News Agencies) под названием "Финансирование и защита независимой журналистики информационных агентств" прошла на Кипре. В ней приняли участие около 30 представителей крупнейших информагентств.

Делегацию ТАСС на конференции ЕАНА возглавил первый заместитель генерального директора Михаил Гусман.

"Каждое агентство выступает с информацией о своей деятельности в своей стране. Кроме того, у каждого из наших коллег появляются новые технические возможности, новые интересные сервисы, новый опыт, новые идеи. Подчеркну, что конференция проходит в закрытом режиме. С одной стороны, здесь присутствуют информационщики, с другой - она не для прессы, так как идет внутренний профессиональный разговор, как развивать наш общий бизнес, как бороться с современными вызовами, который бывают в самых разных сферах: в технологиях, пиратстве, хакерских атаках", - заявил Гусман после окончания конференции.

В рамках мероприятия представители информагентств обсудили последние тенденции в потреблении новостей в мире, обеспечении безопасности и качества журналистики, использование социальных сетей в новостной журналистике, а также представили опыт работы в своих странах.

Напомним, ЕАНА является преемником Союза телеграфных агентств (учрежден в 1924 г. и прекратил деятельность во время Второй мировой войны). Альянс был основан 21 августа 1956 г. на конференции в Страсбурге как площадка для дискуссий, обмена информацией и опытом между информагентствами. Учредителями ЕАНА стали западноевропейские информационные агентства, а также турецкое Анатолийское агентство (Анадолу) и югославское ТАНЮГ (сейчас ТАНЮГ - Национальное информационное агентство Республики Сербия). Тогда же был принят устав организации (впоследствии он неоднократно изменялся, в настоящее время действует в редакции от 23 сентября 2011 г.).

Согласно уставу, членом альянса может стать ведущее агентство любой европейской страны (как правило, только одно, но возможны исключения). Сегодня ЕАНА объединяет около 30 информагентств, из них более половины являются государственными. Россию в ЕАНА представляет ТАСС.

Альянс зарегистрирован в торговом реестре в Берне (Швейцария) в качестве некоммерческой ассоциации, имеет консультативный статус при ЭКОСОС, ЮНЕСКО и ООН. В число задач ЕАНА входит создание условий для обеспечения независимости информагентств, поощрение взаимодействия в области передачи информации и новых технологий, решение технических вопросов (установление форматов сообщений, скорости передачи информации, совершенствование средств связи, развитие служб документации). Особое внимание уделяется защите авторских и смежных прав. Помимо этого, альянс представляет интересы своих членов в Европейском союзе и других международных организациях, организует семинары по актуальным профессиональным вопросам. Деятельность ЕАНА финансируется за счет взносов его членов. Рабочий язык - английский.