Саммит мировых информагентств пройдет на ПМЭФ под эгидой ТАСС

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В рамках саммита состоится дискуссия "Вымысел VS. достоверная информация: вызовы современного информационного мира".
Развитие цифровых технологий и "новых" медиа сделало "фейковые" новости проблемой номер один для современной журналистики. Неужели у современного общества нет механизмов защиты от информационных атак и провокаций? Как отличить правду от лжи, когда источников и каналов распространения информации с каждым днем все больше? Ответить на эти и ряд других актуальных вопросов постараются директор по Европе Agence France-Presse (AFP) Кристин Бюажиар, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, управляющий директор международного департамента Kyodo News Какуя Огата и вице-президент по международным новостям Associated Press (AP) Иэн Филлипс.
Модераторами встречи выступят председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман, занимающий также пост вице-президента Всемирного совета информационных агентств, и генеральный директор итальянского информационного агентства АНСА (ANSA) Джузеппе Чербоне.
Дискуссия пройдет 1 июня на площадке ПМЭФ с 09:00 до 10:15, павильон G, конференц-зал G2.
Информационное агентство России "ТАСС" приглашает принять участие в дискуссии всех участников ПМЭФ-2017 и представителей СМИ, аккредитованных на форуме.