ТАСС – генеральный информационный партнер Санкт-Петербургского книжного салона

Информационное агентство России "ТАСС" в пятый раз становится генеральным информационным партнером Книжного салона – одного из крупнейших книжных форумов России. В этом году более 240 издательств России, стран ближнего и дальнего зарубежья представят на Книжном салоне в Петербурге художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, историческую и справочно-энциклопедическую литературу. В дни проведения форума – с 25 по 28 мая – на разных площадках города состоятся более 250 мероприятий. Почетным гостем салона стала баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, принцесса Майкл Кентская.

Выставочная площадка ТАСС в этом году оформлена в стилистике ликбезовских плакатов 20-х годов прошлого века. Это не случайно, поскольку Российской книжной палате – филиалу ТАСС, исполнилось в этом году 100 лет. Она была образована 27 апреля (по ст. стилю) 1917 года постановлением Временного правительства и стала первым в мире государственным учреждением, созданным специально для регистрации и вечного хранения произведений печати.

Площадка ТАСС – неформальный пресс-центр Книжного салона. В гости к тассовцам придут известные политики, литераторы, художники, общественные деятели. Посетители салона смогут не только познакомиться с деятельностью агентства и Российской книжной палаты, но и увидеть работу ведущих тассовских журналистов и специалистов пресс-центра РИЦ "ТАСС – Северо-Запад".

Первым гостем, открывшим сегодня программу встреч на стенде ТАСС, стал заместитель председателя Совета министров, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский. Он рассказал о деятельности издательского совета республики, а также о подготовке к Дням Санкт-Петербурга в Крыму.

Всего за четыре дня работы салона на стенде ТАСС запланировано более 15 мероприятий. Свое согласие побывать в гостях агентства подтвердили известные российские и зарубежные деятели искусства. В их числе писатели Леонид Юзефович, Денис Драгунский, Ник Перумов и Александра Маринина; ведущий эксперт в области скандинавского детектива, журналист крупнейшей шведской газеты "Дагенс Нюхетер" Лотта Ульссон, известный шведский карикатурист и иллюстратор детских книг Лена Шеберг, член Союза художников России Туман Жумабаев, режиссер и художник театра "Кукольный форма" (KUKFO) Анна Викторова и другие известные персоны.

О самых заметных новостях XII Санкт-Петербургского международного книжного салона можно будет прочитать на информационных лентах ТАСС.