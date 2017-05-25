ТАСС стал лауреатом всероссийской премии "Благое дело"

Церемония награждения лауреатов Всероссийской премии "Благое дело – 2017" состоялась сегодня в офисе общественной организации "Деловая Россия". Премия вручается российским предпринимателям и организациям, ведущим активную благотворительную и социальную деятельность.

Победителем в номинации "За дебют в партнерстве по продвижению КСО в медийном пространстве" был признан совместный проект "+1", открытый информационным агентством России "ТАСС", ИД "Коммерсантъ" и медиахолдингом "РБК".

Получая памятный диплом, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов отметил, что "Деловая Россия" и ее премия "Благое дело" на протяжении многих лет способствуют возрождению и развитию в нашей стране такого понятия как "социально ответственное предпринимательство". "Социальная ответственность всегда начинается с себя, с того, что доброго сделал лично ты для общего блага, – сказал Андрей Соколов. – Одна из основополагающих функций нашей профессии – журналистики – быть источником достоверной и оперативной информации. Мы с коллегами решили, что наши СМИ также могут внести свой вклад в общее благое дело. Так родился проект "+1", рассказывающий о рынке социальных и экологических инвестиций".

Напомним, проект "+1" был запущен осенью прошлого года и не имеет аналогов на российском медиарынке. Каждый участник этого проекта – ТАСС, РБК и "Коммерсантъ" – открыл на своем сайте раздел "+1", в котором в различных форматах – новостей и блогов, кейсов и интервью, экспертных колонок – рассказывается о рынке социальных и экологических инвестиций. В проекте участвуют предприниматели, волонтерские организации, городские сообщества, фонды и другие.

"Всероссийская премия "Благое Дело" "Деловой России" для проекта "+1" – это, безусловно, аванс на будущее. Проекту, объединившему крупнейшие медийные площадки страны для рассказа о лидерских практиках ответственных компаний, НКО и социальных предпринимателей, всего полгода. Мы крайне признательны оргкомитету премии и члену президиума генсовета "Деловой России" Сергею Орлову, инициировавшему премию, за высокую оценку наших усилий", – отметила руководитель проекта "+1" Анастасия Попова.

"Благое дело" – совместная премия в области корпоративной социальной ответственности профильных комитетов трех крупнейших российских деловых организаций – Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и Общероссийской общественной организации "Опора России". В ее экспертный совет входят лидеры практик КСО, видные государственные и общественные деятели, представители благотворительных организаций, науки и искусства.