Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС и Фонд "Росконгресс" открывает сервис "SPIEF Summary" для участников ПМЭФ-2017

Справочная информация Новости агентства
30 мая, 10:22 UTC+3

Новый информационный продукт ТАСС и Фонда "Росконгресс" позволит получить краткое аналитическое обобщение всех содержательных дискуссий Петербургского международного экономического форума

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров во время панельной сессии "Цифровая трансформация России" в рамках ПМЭФ-2016.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров во время панельной сессии "Цифровая трансформация России" в рамках ПМЭФ-2016.

Сервис SPIEF Summary начнет работать с 1 июня и будет доступен на русском и английском языках как в официальном мобильном приложении "ПМЭФ’17", так и на сайте Петербургского международного экономического форума.

SPIEF Summary будет состоять из двух частей.

Раздел Preview будет содержать актуальные материалы по теме дискуссий, описание обсуждаемой проблемы с перечислением основных статистических показателей, доминирующие подходы и акценты в ее освещении. Данная информация поможет участникам и гостям сессий ПМЭФ-2017 использовать объективные сведения для подготовки и участия в обсуждении.

Об итогах прошедшего дня форума расскажет раздел Summary. Информация с каждой ключевой сессии будет обработана специалистами агентства и на следующий день опубликована. Она будет включать в себя краткий аналитический материал с описанием основных тезисов, выводов и рекомендаций, прозвучавших на заседании.

Разработчиком сервиса SPIEF Summary являются ТАСС и Фонд "Росконгресс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
"В горах Кавказа" (Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии) — номинация "Природа"
22
Фотокорреспонденты ТАСС стали победителями проекта Best of Russia
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Избитому в Канкуне россиянину предъявлено обвинение в убийстве
2
В Москве и области от урагана погибли 14 человек
3
"Вживую страшнее": ураган в Москве глазами пользователей соцсетей
4
Число пострадавших при урагане в Москве приблизилось к 170
5
Адвокат Учителя пожаловался спикеру Госдумы на Поклонскую
6
Он все-таки простил Шурика: заложник успеха Александр Демьяненко
7
Последствия урагана в Москве ликвидируют более тысячи спасателей
Темы дня
Загрузка...
Реклама