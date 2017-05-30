ТАСС и Фонд "Росконгресс" открывает сервис "SPIEF Summary" для участников ПМЭФ-2017

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Сервис SPIEF Summary начнет работать с 1 июня и будет доступен на русском и английском языках как в официальном мобильном приложении "ПМЭФ’17", так и на сайте Петербургского международного экономического форума.
SPIEF Summary будет состоять из двух частей.
Раздел Preview будет содержать актуальные материалы по теме дискуссий, описание обсуждаемой проблемы с перечислением основных статистических показателей, доминирующие подходы и акценты в ее освещении. Данная информация поможет участникам и гостям сессий ПМЭФ-2017 использовать объективные сведения для подготовки и участия в обсуждении.
Об итогах прошедшего дня форума расскажет раздел Summary. Информация с каждой ключевой сессии будет обработана специалистами агентства и на следующий день опубликована. Она будет включать в себя краткий аналитический материал с описанием основных тезисов, выводов и рекомендаций, прозвучавших на заседании.
Разработчиком сервиса SPIEF Summary являются ТАСС и Фонд "Росконгресс".