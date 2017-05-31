Фоторепортажи корреспондентов ТАСС будут доступны всем гостям и участникам ПМЭФ-2017

Пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без табака. ВидеотрансляцияОбщество 31 мая, 11:13
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин выкуривает пачку сигарет в деньОбщество 31 мая, 11:00
Выскочки из Лейпцига и прощание с легендами: яркие итоги футбольного сезона в ЕвропеСпорт 31 мая, 11:00
Карякин проведет сеанс одновременной игры для участников ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 10:57
Развод конных и пеших караулов в Кремле не состоится 3 июняОбщество 31 мая, 10:54
Авиакомпания "Аврора" будет осуществлять авиарейсы между южными Курилами и ЯпониейТранспорт 31 мая, 10:50
Сбербанк предоставил кредит на 4,2 млрд руб. на новый терминал в аэропорту КрасноярскаТранспорт 31 мая, 10:45
СМИ: КНДР готова к испытанию межконтинентальной ракетыМеждународная панорама 31 мая, 10:38
Авиация совершила более 200 вылетов в борьбе с шелкопрядом в Красноярском краеСибирь 31 мая, 10:36
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Гости, участники и представители СМИ смогут воспользоваться сервисом ТАСС, позволяющим просматривать и бесплатно скачивать изображения со всех открытых для прессы мероприятий Петербургского международного экономического форума. Фотобанк ПМЭФ-2017 уже начал работать и доступен по адресу forumspb.tassphoto.com. Обязательное условие использования фотобанка в профессиональной деятельности – ссылка на Петербургский международный экономический форум.
Фотобанк форума систематизирован по разделам "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия", "Спортивные мероприятия" и "Из жизни форума". На портале также размещены архивные кадры ПМЭФ предыдущих лет и виды Санкт-Петербурга.
Отметим, информационное агентство России "ТАСС" является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума, обеспечивая комплексную информационную поддержку мероприятия. Все ключевые события ПМЭФ-2017 найдут отражение на главной информационной ленте агентства – "Единой новостной ленте", будут представлены на сайте ТАСС в спецпроекте "Петербургский международный экономический форум 2017", а также на портале фотослужбы агентства http://tassphoto.com/ru. Кроме того, ТАСС выступает оператором зоны презентаций ПМЭФ.