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Фоторепортажи корреспондентов ТАСС будут доступны всем гостям и участникам ПМЭФ-2017

Справочная информация Новости агентства
31 мая, 9:51 UTC+3

ТАСС – официальное фотохост-агентство Петербургского международного экономического форума

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© ТАСС

Гости, участники и представители СМИ смогут воспользоваться сервисом ТАСС, позволяющим просматривать и бесплатно скачивать изображения со всех открытых для прессы мероприятий Петербургского международного экономического форума. Фотобанк ПМЭФ-2017 уже начал работать и доступен по адресу forumspb.tassphoto.com. Обязательное условие использования фотобанка в профессиональной деятельности – ссылка на Петербургский международный экономический форум.

Фотобанк форума систематизирован по разделам "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия", "Спортивные мероприятия" и "Из жизни форума". На портале также размещены архивные кадры ПМЭФ предыдущих лет и виды Санкт-Петербурга.

Отметим, информационное агентство России "ТАСС" является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Петербургского международного экономического форума, обеспечивая комплексную информационную поддержку мероприятия. Все ключевые события ПМЭФ-2017 найдут отражение на главной информационной ленте агентства – "Единой новостной ленте", будут представлены на сайте ТАСС в спецпроекте "Петербургский международный экономический форум 2017", а также на портале фотослужбы агентства http://tassphoto.com/ru. Кроме того, ТАСС выступает оператором зоны презентаций ПМЭФ.

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