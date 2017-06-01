Саммит мировых информагентств пройдет на ПМЭФ под эгидой ТАСС

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2 июня в рамках ПМЭФ-2017 пройдет Саммит мировых информагентств. Его тема "Вымысел VS. достоверная информация: вызовы современного информационного мира".
Развитие цифровых технологий и "новых" медиа сделало "фейковые" новости проблемой номер один для современной журналистики. Неужели у современного общества нет механизмов защиты от информационных атак и провокаций? Как отличить правду от лжи, когда источников и каналов распространения информации с каждым днем все больше? Ответить на эти и ряд других актуальных вопросов постараются директор по Европе Agence France-Presse (AFP) Кристин Бюажиар, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, управляющий директор международного департамента Kyodo News Какуя Огата и вице-президент по международным новостям Associated Press (AP) Иэн Филлипс.
Модераторами встречи выступят председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман, занимающий также пост вице-президента Всемирного совета информационных агентств, и генеральный директор итальянского информационного агентства АНСА (ANSA) Джузеппе Чербоне.
Дискуссия "Вымысел VS. достоверная информация: вызовы современного информационного мира" пройдет 2 июня с 16:30 до 17:45 в конгресс-центре, в конференц-зале D 4.
Информационное агентство России "ТАСС" приглашает участников ПМЭФ-2017 и представителей СМИ принять участие в обсуждении. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте ПМЭФ-2017.