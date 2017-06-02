Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС выступит генеральным информационным партнером "Русских сезонов" в Японии

Справочная информация Новости агентства
2 июня, 11:37 UTC+3

"Русские сезоны" – это новый международный проект Минкультуры России, старт которому будет дан в Японии. С гастролями в страну приедут более двадцати российских учреждений культуры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сцена из балета "Жизель", 1997 г. В роли Жизель - Нина Ананиашвили, граф Альберт - Сергей Филин. Режиссер Владимир Васильев.

Сцена из балета "Жизель", 1997 г. В роли Жизель - Нина Ананиашвили, граф Альберт - Сергей Филин. Режиссер Владимир Васильев.

© ТАСС /Александр Косицин

Крупномасштабный международный проект Министерства культуры РФ "Русские сезоны" откроется 4 июня в Японии. Его цель – развитие культурного диалога между странами.

В торжественной церемонии, которая пройдет в Центре исполнительских искусств "Токио Бунка Кайкан", примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, российскую делегацию на торжествах возглавит заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Обширная гастрольная программа российских учреждений культуры начнется с показа легендарного балета "Жизель" в постановке Большого театра.

Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным информационным партнером "Русских сезонов" в Японии и расскажет о ключевых событиях проекта.

Японских зрителей ждут более 200 встреч с русским искусством, включающих, помимо театральных и музыкальных постановок, кинопоказы и музейные выставки. Всего в рамках "Русских сезонов" в течение 2017 года в более чем 45 городах Японии выступят 20 известных российских балетных, музыкальных, театральных, цирковых коллективов. В их числе – Большой театр, Эрмитаж, Мариинский театр, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю. Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" и многие другие.

После Японии культурную программу "Русских сезонов" увидят зрители в Италии, США и Германии. Проект рассчитан до 2020 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
"В горах Кавказа" (Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии) — номинация "Природа"
22
Фотокорреспонденты ТАСС стали победителями проекта Best of Russia
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в перестрелке на западе Москвы увеличилось до двух человек
2
В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков
3
Рособрнадзор запретил прием в два вуза
4
В ВМС США передан авианосец нового класса
5
Скончался подросток, получивший ожоги в лифте дома в Златоусте
6
"Драматическое решение": мировая реакция на выход США из Парижского соглашения по климату
7
Путин не относит Сноудена к предателям, но одобряет не все его действия
Темы дня
Загрузка...
Реклама