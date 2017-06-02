Сцена из балета "Жизель", 1997 г. В роли Жизель - Нина Ананиашвили, граф Альберт - Сергей Филин. Режиссер Владимир Васильев. © ТАСС /Александр Косицин

Крупномасштабный международный проект Министерства культуры РФ "Русские сезоны" откроется 4 июня в Японии. Его цель – развитие культурного диалога между странами.

В торжественной церемонии, которая пройдет в Центре исполнительских искусств "Токио Бунка Кайкан", примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, российскую делегацию на торжествах возглавит заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Обширная гастрольная программа российских учреждений культуры начнется с показа легендарного балета "Жизель" в постановке Большого театра.

Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным информационным партнером "Русских сезонов" в Японии и расскажет о ключевых событиях проекта.

Японских зрителей ждут более 200 встреч с русским искусством, включающих, помимо театральных и музыкальных постановок, кинопоказы и музейные выставки. Всего в рамках "Русских сезонов" в течение 2017 года в более чем 45 городах Японии выступят 20 известных российских балетных, музыкальных, театральных, цирковых коллективов. В их числе – Большой театр, Эрмитаж, Мариинский театр, Симфонический оркестр Московской филармонии, Московский цирк Ю. Никулина, Театр драмы имени А. С. Пушкина, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, Государственный Казачий ансамбль песни и танца "Ставрополье" и многие другие.

После Японии культурную программу "Русских сезонов" увидят зрители в Италии, США и Германии. Проект рассчитан до 2020 года.