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Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет при информационной поддержке ТАСС

Справочная информация Новости агентства
2 июня, 14:13 UTC+3

Книги разных жанров и тематики, встречи с писателями, выступления известных артистов и музыкантов ждут москвичей и гостей столицы на открывающемся 3 июня книжном фестивале на Красной площади

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© ТАСС / Вячеслав Прокофьев

С 3 по 6 июня в Москве пройдет книжный фестиваль "Красная площадь". Гостей праздника ждут творческие встречи с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами. Книжные новинки и издательские проекты представят 400 издательств со всей России — от Якутии до Крыма.

В этом году все пространство Красной площади – от Исторического музея до храма Василия Блаженного – будет поделено на 12 тематических площадок. Помимо традиционных секторов, таких как "Главная сцена", "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Москва – литературный мегаполис", появятся и новые. Один из них – выставочный проект "Отечественная история", посвященный столетию русской революции. Главный универмаг столицы – ГУМ – также станет частью фестивального пространства. На 1-й линии будут работать "Музейная линия" и "Антикварная и букинистическая книга", а в демонстрационном зале на 3-м этаже – "Литературная гостиная", где пройдут презентации изданий лучших музеев страны и другие мероприятия.

Московская площадка – "Москва – литературный мегаполис" –  представит столичные читальни и будет состоять из шатра "Библиотека" и зоны "Амфитеатр", которые расположатся рядом с Историческим музеем. В частности, в первый день работы фестиваля на малой сцене "Амфитеатра" состоятся выступления молодых поэтов-актеров театральной школы Олега Табакова, а также кинорежиссера Станислава Говорухина, актера театра и кино Владимира Новикова, певца Игоря Николаева и театрального режиссера и драматурга Марка Розовского. В заключительный день работы фестиваля – 6 июня – здесь пройдет презентация совместного проекта "Российской газеты" и Государственного музея им. А. С. Пушкина "Читаем Онегина". Видеокнигу презентуют председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова и министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Александр Кибовский.

В шатре "Библиотека" расположится лекторий и летняя читальня. Лекторий станет просветительской площадкой московских библиотек, на которой пройдут презентации проектов, лекции, мастер-классы, встречи с писателями и презентации книг. А в летней читальне можно принять участие в мастер-классах по каллиграфии и реставрации книг, а также отдохнуть за чтением любимых произведений и книжных новинок.

Филиал Информационного агентства России "ТАСС" – Российская книжная палата, отмечающая в 2017 году 100-летие со дня образования, также станет участником книжного фестиваля "Красная площадь". На стенде РКП, который откроется на площадке "Нон-фикшн" в павильоне 6, представители библиотек и издательств смогут получить консультации и приобрести государственные библиографические указатели, а также другую профессиональную литературу. Кроме того, директор РКП Елена Ногина примет участие в церемонии награждении лауреатов ежегодного общероссийского конкурса Ассоциации книгоиздателей России "Лучшие книги года", которая пройдет 5 июня в 16:30 в демонстрационном зале ГУМа (1 линия, 3-й этаж). В числе ключевых экспертов этого смотра работали специалисты Российской книжной палаты.

ТАСС – генеральный информационный партнер книжного фестиваля "Красная площадь" – расскажет о самых заметных его событиях на своих информационных лентах.

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