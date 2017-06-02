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Лучшие издательские проекты и книги объявят на книжном фестивале "Красная площадь"

Справочная информация Новости агентства
2 июня, 14:25 UTC+3

Ассоциация книгоиздателей России назовет 5 июня лауреатов ежегодного общероссийского конкурса "Лучшие книги года". В числе ключевых экспертов жюри – специалисты Российской книжной палаты

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© ТАСС / Артем Геодакян

5 июня в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) подведет итоги и назовет лауреатов ежегодного общероссийского конкурса "Лучшие книги года". Церемония пройдет 5 июня в 16:30 в демонстрационном зале ГУМа (1 линия, 3-й этаж).

Лауреатами премии "Лучшие книги года" становятся как книги, так и издательские проекты. Активное участие в работе жюри конкурса приняли специалисты филиала ТАСС – Российской книжной палаты, отмечающей в 2017 году 100-летие со дня образования. Они выступили в качестве экспертов и кураторов ряда направлений смотра.

Конкурс, учредителем которого является АСКИ, проводится в этом году уже в двадцать шестой раз. "Его особенностью является не только число, но и широкий географический диапазон участников: около 150 издательств практически из всех регионов России. Творческое разнообразие, оригинальность, возможность знакомства с национальными издательскими стилями – на конкурс свою книжную продукцию представляют республиканские издательства – главные отличительные черты конкурса", - рассказали ТАСС в правлении АСКИ.

ТАСС – генеральный информационный партнер книжного фестиваля "Красная площадь".

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