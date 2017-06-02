Гендиректор ТАСС предложил начать системную борьбу с фейковыми новостями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов призвал мировые информагентства объединить усилия, выработав механизмы для системной борьбы с недостоверными новостями - так называемыми фейками. Об этом он сказал сегодня, выступая на Саммите мировых информагентств, который прошел под эгидой ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Тема саммита - "Вымысел vs. достоверная информация: вызовы современного информационного мира".

Нужно объединяться

"Альтернативные факты", напомнил гендиректор ТАСС, стали проблемой XXI века, и это проблема касается всего общества. "Сегодня, на мой взгляд, нам надо объединяться и вырабатывать механизмы для системной борьбы с "альтернативными новостями", - сказал Михайлов.

У ТАСС есть несколько предложений о первостепенных шагах в этом направлении, в частности, нужно выработать "практическое, четко работающее с юридической точки зрения и с точки зрения законоприменения определение "фейк", а также разграничить понятия "факт" и "мнение", отметил он.

"Общие подходы, которые мы выработаем, могут стать рекомендациями и для других СМИ наших стран в противодействии распространению информационных вбросов, дезинформации и так далее", - сказал гендиректор ТАСС.

Михайлов призвал "больше внимания уделять и активнее развивать принципы и стандарты этической журналистики". "Только личный выбор человека и соблюдение этических принципов позволяют провести грань между правдой и ложью, между профессией "журналист" и "пропагандист", - пояснил он. По словам гендиректора ТАСС, образование - один из аспектов, который позволяет решать эту проблему.

"Но я бы параллельно образованию еще позанимался идеологией этого процесса и организовал в обществе широкую дискуссию, или, может быть, даже компанию с привлечением владельцев, издательских домов, владельцев СМИ, лидеров общественного мнения... я думаю, что и политики включатся в нашу дискуссию, и бизнесмены", - сказал он.

Михайлов считает, что такие первостепенные шаги можно было бы реализовать под эгидой медиаальянсов, в рамках которых государственные агентства стран тесно сотрудничают.

Кризис доверия

Гендиректор ТАСС отметил, что обсуждаемое явление затрагивает не только медийное сообщество - "об этом не случайно говорится с самых высоких трибун крупнейших международных организаций, они оказывают серьезное влияние на внешнюю и внутреннюю политику целых государств".

"Однако современные технологии, развитие интернета и социальные сети придали процессу распространения любых новостей огромную скорость, что, в общем, и стало главной проблемой", - сказал Михайлов, отметив, что у населения уже подорвано доверие к СМИ - "если раньше важным было умение найти информацию, то сегодня становится с каждым днем и часом все более и более важно ее отфильтровать и критически осмыслить".

"Сложившуюся ситуацию вокруг этого я бы охарактеризовал как глобальный кризис доверия, который захлестнул все страны и все слои общества. И на карту, я считаю, что поставлено доверие к журналистике как профессии, к ее основным ценностям и базовым принципам. Сегодня все чаще приходится слышать, что "журналисты - это солдаты информационных войн", - сказал он.

По словам Михайлова, многие видят причины происходящего в резком падении профессиональных стандартов в СМИ.

"К сожалению, часто с этим трудно не согласиться. Производство фейковых новостей, лживых по сути, но "упакованных" в красивые пропагандистские фантики, приносят все больше и больше прибыли. На чашах весов, с одной стороны, морально-этические ценности и базовые основы профессии, великой профессии журналист, а с другой стороны - высокие доходы", - отметил он.

Михайлов сказал, что "традиционным медиа и журналистике в целом брошен серьезный вызов". "Наша задача - дать на него адекватный ответ", - подчеркнул гендиректор ТАСС.

Опыт ТАСС

Обращаясь к представителям мировых информагентств, Михайлов отметил, что у них существуют свои стандарты и алгоритмы работы с информацией. Он рассказал, что в ТАСС действует многоступенчатая система проверки информации, в обязательном порядке проверяются все сообщения. "Достоверность и точность для нас всегда имели гораздо большее значение, чем скорость, и мы именно таким образом в ТАСС расставляем приоритеты. Там, где соревнуются скорость и точность, мы все-таки выбираем точность", - пояснил Михайлов.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - наиболее значимая ежегодная экономическая конференция в РФ. С 1997 года на площадке ПМЭФ лидеры государств, министры, руководители российских и иностранных компаний встречаются для обсуждения экономических вопросов, стоящих перед Россией и рынками развивающихся стран. С 2005 года в работе форума участвует президент РФ.

Эту площадку используют для заключения важнейших контрактов. Например, на ПМЭФ-2016 было подписано более 330 соглашений на 1 трлн рублей. Участие в форуме тогда приняли 12 тысяч человек из 130 стран мира.

В этом году ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.