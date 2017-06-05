Фотовыставка к дню рождения DV.land открылась перед зданием ТАСС

Перед главным зданием ТАСС на Тверском бульваре, 2 открылась выставка-фотопутешествие по всем регионам российского Дальнего Востока. Она позволит увидеть красоты, познакомиться с достопримечательностями и удивительным животным миром самой большой территории России. На ярких снимках – символ Владивостока и всего края мост на остров Русский, виды Приморья и Петропавловска-Камчатского, бескрайние просторы Якутии и Чукотки, постоянно дышащие вулканы Камчатки и т. д.

Комментарии, сопровождающие каждую фотографию, расскажут не только о людях и их жизни, но и о любопытных фактах и природных явлениях этой удивительной земли. Авторы представленных фоторабот – собственный фотокорреспондент ТАСС на Дальнем Востоке Юрий Смитюк, его коллеги из московской редакции агентства Марина Лысцева и Артем Геодакян, а также репортеры, которые сотрудничают с DV.land: Павел Соболев, Макс Авдеев, Сергей Горшков, Сергей Краснощеков и Сергей Доля.

Напомним, в июне 2016 года был запущен DV.land – комплексный медиапроект, призванный восполнить дефицит информации о Дальнем Востоке в федеральном медиаполе. Он рассчитан на самую широкую аудиторию: позволяет лучше узнать страну, рассказывает об интересных туристических маршрутах, знакомит с культурой и традициями народов Дальнего Востока и помогает спланировать будущие путешествия. Предпринимателям – раскрывает экономический потенциал регионов, а для представителей федеральных и региональных властей ресурс является своеобразным "барометром", с помощью которого чиновники могут узнавать о реальном положении дел на местах.