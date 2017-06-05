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Фотовыставка к дню рождения DV.land открылась перед зданием ТАСС

Справочная информация Новости агентства
5 июня, 14:24 UTC+3

Информационно-деловому ресурсу ТАСС DV.land 6 июня исполняется год. Этому событию приурочена выставка, рассказывающая о жизни и красотах российского Дальнего Востока

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Мост на остров Русский

Мост на остров Русский

© Юрий Смитюк/ТАСС

Перед главным зданием ТАСС на Тверском бульваре, 2 открылась выставка-фотопутешествие по всем регионам российского Дальнего Востока. Она позволит увидеть красоты, познакомиться с достопримечательностями и удивительным животным миром самой большой территории России. На ярких снимках – символ Владивостока и всего края мост на остров Русский, виды Приморья и Петропавловска-Камчатского, бескрайние просторы Якутии и Чукотки, постоянно дышащие вулканы Камчатки и т. д.

Комментарии, сопровождающие каждую фотографию, расскажут не только о людях и их жизни, но и о любопытных фактах и природных явлениях этой удивительной земли. Авторы представленных фоторабот – собственный фотокорреспондент ТАСС на Дальнем Востоке Юрий Смитюк, его коллеги из московской редакции агентства Марина Лысцева и Артем Геодакян, а также репортеры, которые сотрудничают с DV.land: Павел Соболев, Макс Авдеев, Сергей Горшков, Сергей Краснощеков и Сергей Доля. 

Напомним, в июне 2016 года был запущен DV.land – комплексный медиапроект, призванный восполнить дефицит информации о Дальнем Востоке в федеральном медиаполе. Он рассчитан на самую широкую аудиторию: позволяет лучше узнать страну, рассказывает об интересных туристических маршрутах, знакомит с культурой и традициями народов Дальнего Востока и помогает спланировать будущие путешествия. Предпринимателям – раскрывает экономический потенциал регионов, а для представителей федеральных и региональных властей ресурс является своеобразным "барометром", с помощью которого чиновники могут узнавать о реальном положении дел на местах. 

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