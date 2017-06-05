Бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" пройдет при поддержке ТАСС

Международный железнодорожный бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" пройдет с 6 по 8 июня в Сочи. В крупнейшей деловой встрече лидеров железнодорожного бизнеса, которая состоится на Черноморском побережье уже в 12-й раз, традиционно примут участие представители пространства "широкой" колеи. Оно объединяет страны СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии, в которых ширина колеи железных дорог составляет 1520 мм.

Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным инфопартнером форума. ТАСС расскажет о его главных событиях на своих новостных лентах и на сайте tass.ru.

Ключевой темой форума в этом году станет развитие международной деятельности и реализация экспортного потенциала стран-участниц партнерства. В частности, предполагается обсудить готовность участников рынка к формированию международных консорциумов, разработке комплексных экспортных продуктов, развитию инструментов финансово-гарантийной поддержки экспортных операций. Особое внимание планируется уделить проблемам долгосрочного развития железнодорожного транспорта, в том числе в контексте тарифообразования и модернизации инфраструктуры.

В этом году в рамках деловой программы форума впервые пройдут отдельные мероприятия, посвященные инновационным разработкам и внедрению цифровых технологий на транспорте. В частности, молодые предприниматели и основатели стартапов расскажут о прорывных технологиях, меняющих схему перевозок в грузовом и пассажирском секторе.

В работе форума примут участие руководители национальных железных дорог стран СНГ и Евросоюза, компаний-операторов железнодорожного подвижного состава, машиностроительных, логистических, экспедиторских, лизинговых и страховых предприятий, представители инвестиционного и банковского сектора.

"Стратегическое партнерство 1520" – одно из крупнейших и наиболее представительных профессиональных мероприятий в России и на "пространстве 1520". Задача форума – координация усилий игроков транспортного рынка Евразии по формированию целостной инфраструктуры международных транспортных коридоров и созданию максимально комфортной среды для перемещения пассажиров и грузов. В рамках мероприятия заключаются крупные международные соглашения по стратегическим направлениям развития железных дорог, контракты на поставку и обслуживание железнодорожной техники.

Генеральный партнер форума – ОАО «Российские железные дороги», организатор – ООО «Бизнес Диалог».