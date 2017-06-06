Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

При поддержке ТАСС пройдет Международный фестиваль искусств "Вера"

Справочная информация Новости агентства
6 июня, 19:15 UTC+3

Фестиваль соберет все тенденции и направления современной живописи, графики и скульптуры на одной выставке в "Манеже"

Поделиться
Материал из 1 страницы

В ЦВЗ "Манеж" 7 июня откроется Международный фестиваль изобразительного искусства "Вера". Его площадка в Москве, которая будет работать до 11 июня, соберет работы более 300 живописцев, графиков, скульпторов и мастеров прикладного искусства из европейских стран, Бразилии, Израиля, Китая, США, Южной Кореи, Японии и многих других государств.

Фестиваль, который до 2017 года носил название "Традиции и современность", проводится уже в 12-й раз. ТАСС станет его информационным партнером.

Основная идея мероприятия – представить современное изобразительное искусство разных стран с их национальными особенностями в рамках одного выставочного пространства. В этом году гостей фестиваля ждут два уникальных события: спецпроект Михаила Шемякина с отдельным залом "Воображаемого музея" и демонстрация копии редкой скрипки Антонио Страдивари Hellier 1679 года.

В "Воображаемом музее" собрана коллекция образов и символов различных видов искусства разных народов и эпох, которую Михаил Шемякин создавал в течение 50 лет. Она позволяет по-другому взглянуть на историю мирового искусства через психологические особенности, философию и моральные ценности каждой эпохи.

Копию скрипки в своей лаборатории изготовил известный скрипичный мастер из Италии Андрей Шюдц, который воссоздает забытые технологии мастеров прошлого и с их помощью добивается узнаваемого средневекового звучания своих инструментов.

Русское классическое искусство на фестивале представлено большой коллекцией натюрмортов русских художников из галереи Мамонтовых, среди которых Александр Куприн, Петр Кончаловский, Павел Кузнецов, Сергей Судейкин, Аристарх Лентулов, Надежда Удальцова.

Помимо выставки на фестивале запланировано большое количество встреч, лекций и мастер-классов, на которых признанные мастера изобразительного искусства будут делиться своим мнением о тенденциях развития современной живописи, графики и скульптуры. По итогам фестиваля состоится награждение лучших работ участников премией VERA. Выбирать достойнейших будет международное жюри. Осенью выставка – уже под международным названием VERA World Fine Art Festival – отправится в Китай и Португалию.

Международный фестиваль изобразительного искусства "Вера" – один из крупнейших в мире. За 10 лет он привлек к участию более 5 тыс. галерей и дал возможность 3,5 млн зрителей приобщиться к мировому современному искусству в рамках одной выставки.

Фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры РФ, международного Фонда "Мир без границ", Правительства Москвы, Департамента культуры города Москвы. Организатор мероприятия – Московский Общественный Фонд поддержки культуры и развития современного искусства. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
"В горах Кавказа" (Черекское ущелье в Кабардино-Балкарии) — номинация "Природа"
22
Фотокорреспонденты ТАСС стали победителями проекта Best of Russia
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает вину
2
Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально
3
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
4
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
5
Послы ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма
6
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
7
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама