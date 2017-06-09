Выставка работ фотокорреспондента ТАСС Валерия Матыцина откроется в Ростове-на-Дону

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Персональная выставка фотокорреспондента ТАСС Валерия Матыцина "Перепутье" откроется 13 июня в Ростове-на-Дону в выставочном зале Союза художников. В экспозицию вошли кадры, которые отражают самые яркие моменты жизни и творческого пути автора.
Талантливый фотохудожник, дипломант международных и отечественных фотовыставок, Валерий Матыцин работает в ТАСС уже более 30 лет. За это время он успел объездить многие регионы России и мира. Особенно сильный след в жизни автора оставил русский Север. "Я с упоением осваивал территорию от Белого моря до Урала, – вспоминает Валерий Матыцин. – Многие командировки превращались в настоящие экспедиции, которые продолжались месяцами. Так как дорог там нет, передвигаться приходилось либо на вертолетах, либо – и зимой и летом – по руслам рек от истока до устья. Так удалось пройти Печору, Мезень, Пинегу, Онегу, поморские деревни, Белое и Баренцево моря, ненецкую тундру, заполярную Воркуту, Северную Землю".
Отдельная тема в творчестве автора – военные конфликты. Выполняя редакционные задания, он не раз оказывался в самом центре боевых действий, прошел две чеченские войны, Дагестан, Осетию, Донбасс. "Я хотел перемен, я их получил. О войне рассказывать тяжело, уж очень много пережито", – вспоминает об этом времени Валерий Матыцин. Намного выразительнее слов о войне говорят его снимки – пронзительные, не оставляющие равнодушным никого.
За свою работу фотокор ТАСС был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, крестом "За службу на Кавказе", медалями "За укрепление боевого содружества" и другими.
Преобладающий мотив выставки "Перепутье" – многогранная жизнь вдалеке от шумной столицы. Для экспозиции автор отобрал более 150 фоторабот, в которых воплощены впечатления его насыщенной трудовой биографии: нежность русского севера и тяжелые воспоминания военных действий, гламурные снимки российского бомонда и простая жизнь российской глубинки.
Выставка в Ростове-на-Дону продлится до 30 июня.