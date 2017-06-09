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В Иванове при поддержке ТАСС пройдет кинофестиваль "Зеркало"

Справочная информация Новости агентства
9 июня, 15:19 UTC+3

В рамках киносмотра состоятся конкурсы игрового и документального кино, а также пройдет награждение специальными призами за вклад в международное киноискусство

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Перед церемонией открытия X Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало"

Перед церемонией открытия X Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало"

В городах Иваново и Плёс в 11-й раз состоится Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского. В этом году смотр пройдет с 13 по 18 июня. В основную конкурсную программу игрового кино вошли 10 фильмов из Китая, Германии, Франции, Хорватии, Индии и других стран. Россию представит картина Кантемира Балагова "Теснота", получившая приз Каннского кинофестиваля.

Основная идея "Зеркала" – развитие культурного обмена и взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами всего мира. В этом году фестиваль, учрежденный правительством Ивановской области при поддержке Министерства культуры РФ, посвящен 85-летию со дня рождения Тарковского.

ТАСС выступит генеральным информационным партнером события. В агентстве уже прошла пресс-конференция с участием директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслава Тельнова, губернатора Ивановской области Павла Конькова, президента кинофестиваля режиссера Павла Лунгина, генерального продюсера события Алексея Бокова, программного директора фестиваля Андрея Плахова и председателя совета Плесского городского поселения Тимербулата Каримова.

Спикеры рассказали о программе "Зеркала-2017", назвали критерии отбора картин и представили самого молодого за всю историю фестиваля председателя международного жюри – мексиканского режиссера Амата Эскаланте, который в 38 лет уже получил две награды Каннского фестиваля.

Как отметил программный директор фестиваля Андрей Плахов, подавляющее большинство картин, участвующих в конкурсной программе, посвящено проблемам молодежи в современном мире. По его словам, "это самый молодой по проблематике, составу участников и направленности в будущее конкурс за всю историю фестиваля".

Помимо игрового кино, "Зеркало" представит еще несколько тематических площадок: документальный конкурс "Зеркало "Артодокфеста", программы "Тарковский. Контекст", "Коротко и ясно", "Вечерняя эйфория" и "Свои". В них заявлено 66 киноработ. На церемониях открытия и закрытия спецпризами наградят людей, внесших особый вклад в развитие авторского кино в России.

Впервые на фестивале пройдет параллельный конкурс авторского кино "Тарковский online", заявленные на него работы будут транслироваться в интернете. Председателем конкурса выступит режиссер Валерий Тодоровский. Итоги подведут через два месяца после закрытия фестиваля.

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