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ТАСС вошел в десятку самых привлекательных компаний России для студентов гуманитарных наук

Справочная информация Новости агентства
15 июня, 18:05 UTC+3

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Universum

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Материал из 1 страницы
© Сергей Шахиджанян/ТАСС

Российские студенты, изучающие гуманитарные науки, назвали информационное агентство России "ТАСС" одним из десяти самых желанных работодателей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Самые привлекательные работодатели России 2017 года по версии студентов", проведенного компанией Universum.

Первое место в рейтинге работодателей заняла корпорация Google. В топ-10, наряду с ТАСС, вошли также такие компании как "Газпром", "Яндекс" и Microsoft. Отдельные рейтинги были составлены по итогам опроса студентов, изучающих бизнес, IT и естественные науки. В этих категориях ТАСС вошел в первую сотню самых востребованных компаний.

Всего в опросе, который проходил с ноября 2016 по март 2017 года, приняли участие 23 тыс. российских студентов из 97 вузов. Средний возраст опрошенных составил 21,4 года, 65% из них – женщины, 35% – мужчины. Исследователи интересовались их приоритетами и ожиданиями, а также выясняли, какие отрасли являются самыми привлекательными и почему. В этом году, по данным организаторов опроса, приоритетным фактором, влияющим на предпочтения студентов, стала "инновационность" будущего работодателя.

Universum – международная корпорация, основанная в 1988 году, которая специализируется на исследованиях в сфере брендинга работодателей. Штаб-квартира компании расположена в Стокгольме (Швеция), ее филиалы открыты в 12 странах мира. 

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