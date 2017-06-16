ТАСС – генеральный инфопартнер международного форума "АТОМЭКСПО 2017"

Международный форум "АТОМЭКСПО 2017" пройдет с 19 по 21 июня в Москве, на площадке выставочного комплекса "Гостиный Двор". В ежегодной встрече представителей атомной отрасли, которая состоится уже в 9-й раз, примут участие руководители российских и зарубежных ведомств, компаний, международных организаций.

Информационное агентство России "ТАСС" выступит генеральным инфопартнером форума. ТАСС расскажет о его главных событиях на своих новостных лентах и на сайте tass.ru.

В этом году главная тема форума – "Атомные технологии – безопасность, экология, стабильность". Основным событием станет пленарная сессия "Атом – основа безуглеродной энергетики будущего". Кроме того, участников форума ждут четырнадцать круглых столов. Среди заявленных для обсуждения тем – аддитивные технологии, развитие возобновляемых источников энергии в России, цифровое будущее атомных технологий, стратегия экологической безопасности атомной отрасли.

Деловую программу форума дополнит выставка высокотехнологичных продуктов и решений, в которой примут участие более 90 компаний мировой атомной энергетики и смежных отраслей. Российскую атомную отрасль представят более 40 предприятий.

Международный форум "АТОМЭКСПО" ежегодно проводится по инициативе Госкорпорации "Росатом". В прошлом году его мероприятия посетили более 5 тыс. человек из 55 стран – рекордное количество в истории форума. Участниками деловой программы стали представители 650 компаний и организаций. Экономический потенциал соглашений и меморандумов, подписанных в рамках "АТОМЭКСПО 2016", оценивается в 10 млрд долларов.