ЦИК России провел совещание с представителями ТАСС по вопросам освещения выборов

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Центральная избирательная комиссия провела совещание с представителями редакции региональных новостей ТАСС, в ходе которого рассказала о новациях в избирательном законодательстве, а также ответила на актуальные вопросы о подготовке к предстоящему единому дню голосования. По видео-конференц-связи в совещании приняли участие корреспонденты ТАСС в 48 субъектах РФ.
В ходе совещания заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев отметил, что журналисты ТАСС всегда корректно и профессионально работают, грамотно освещают предвыборную тематику как в Москве, так и в регионах. Заместитель руководителя ЦИК России Сергей Алешкин рассказал, как будет организована аккредитация представителей прессы на выборы в России, а также порядок работы информационного центра.
Помимо этого, были озвучены промежуточные итоги о выдвижении кандидатов в главы регионов. Представители ЦИК в Москве и регионах ответили на актуальные вопросы ТАСС о подготовке к выборам в отдельных субъектах.