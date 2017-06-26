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ТАСС открывает фотовыставку "Дальний Восток" в столичном парке "Фили"

Справочная информация Новости агентства
26 июня, 10:48 UTC+3

В экспозиции представлено 20 фотографий о жизни дальневосточного региона

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Информационное агентство России "ТАСС" совместно с Мосгорпарком открывают в ПКиО "Фили" выставку-фотопутешествие по регионам российского Дальнего Востока. Посетители парка увидят дальневосточные пейзажи, познакомятся с достопримечательностями и животным миром этого макрорегиона России.

Комментарии к каждой фотографии расскажут любопытные факты о жизни Дальнего Востока, его истории, а также об уникальных природных явлениях этого региона. На выставке представлены работы известных фотомастеров, в числе которых Юрий Смитюк, Сергей Фадеичев, Александр Петров, Владимир Сергеев, Сергей Красноухов, Сергей Краснощеков, Вячеслав Козлов и Сергей Доля.

В последние годы ТАСС уделяет особое внимание процессам, происходящим на Дальнем Востоке. Так, в июне 2016 года был запущен портал DV.land – комплексный медиапроект, призванный восполнить дефицит информации об этом регионе в федеральном медиаполе.

Выставка "Дальний Восток" в ПКиО "Фили" будет работать до середины июля.

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