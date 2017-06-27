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Военно-морской салон в Санкт-Петербурге пройдет при информподдержке ТАСС

Справочная информация Новости агентства
27 июня, 15:50 UTC+3

В выставке примут участие более 400 российских и зарубежных предприятий и организаций

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© ТАСС / Руслан Шамуков

Лучшие образцы продукции военного назначения будут представлены на VIII Международном военно-морском салоне (MBMC-2017), который пройдет с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге. На MBMC-2017 покажут современные разработки российских и зарубежных компаний, состоится демонстрация вооружения и военно-морской техники, а также пройдут конференции, семинары и круглые столы.

Информационное агентство России "ТАСС" выступит официальным инфопартнером салона.

Экспозиция MBMC-2017 разместится в павильонах выставочного комплекса "Ленэкспо", на открытых площадях и в акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала. В мероприятии примут участие более 400 предприятий и организаций, из них 47 – зарубежные компании.

Посетители салона увидят около 50 кораблей, катеров и судов из состава Военно-морского флота, Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников выставки. В их числе сторожевик "Ярослав Мудрый" – крупнейший корабль экспозиции, корвет "Стойкий", противоминный тральщик "Александр Обухов" – самый молодой корабль Балтийского флота, а также самый большой в мире корабль на воздушной подушке проекта "Зубр". В рамках салона на полигоне Минобороны России "Ржевка" покажут в действии 10 корабельных артиллерийских установок и образцы стрелкового оружия.

Организатор МВМС-2017 – Министерство промышленности и торговли РФ. Салон проводится при участии Министерства обороны РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Устроитель – ООО "Морской Салон".

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