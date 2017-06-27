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Журналисты ТАСС стали финалистами конкурса АСИ

Справочная информация Новости агентства
27 июня, 17:22 UTC+3

Названы имена финалистов Всероссийского конкурса журналистских работ "Предпринимательство в России: история, успехи, проблемы"

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Предприниматели Станислав и Владислав Чебурашкины (слева направо) на заводе агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная ферма" в деревне Ольявидово Дмитровского района Московской области.

Предприниматели Станислав и Владислав Чебурашкины (слева направо) на заводе агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная ферма" в деревне Ольявидово Дмитровского района Московской области.

© ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В число финалистов VI Всероссийского конкурса журналистов "Предпринимательство в России: история, успехи, проблемы» вошли двое тассовцев. Это Константин Лейфер, руководитель редакции фотоинформации, – за серию фотографий "Производство в России в 2016-2017 годах" и Филиппо Валоти Алебарди, корреспондент спецпроекта ТАСС о Дальнем Востоке DV.land, – за материал "Обжигаться - уже привычное дело. Кто и почему выбирает рабочие профессии на Дальнем Востоке".

Церемония награждения победителей состоится 29 июня 2017 года в Москве. На ней же будут распределены места среди финалистов.

Как сообщает сайт Агентства стратегических инициатив, организатора конкурса, в этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 3324, из которых жюри выбрало 24 финалиста.

Конкурс проходил по пяти основным номинациям: "Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании"; "Материал о предпринимательстве в радиоэфире"; "Материал о предпринимательстве или инвестиционном климате в России в печатном издании, интернет-СМИ, на сайте информационного агентства или в блогосфере"; "Иллюстрация к теме предпринимательства или инвестиционного климата"; "Материал на тему кадрового обеспечения инвестиционных проектов в регионах". Также в этом году были объявлены две специальные номинации: от федерального оператора сети детских технопарков "Кванториум" – "Материал о лучших практиках участия российского бизнеса в проектах дополнительного образования детей" и от союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) " – "Кадровый вопрос" (о профессионалах и их подготовке).

Главная задача конкурса "Предпринимательство в России: история, успехи, проблемы" – привлечение внимания СМИ к тематике предпринимательства и инвестиционному климату в России, успехам представителей бизнеса, выявление интересных актуальных журналистских работ по этой теме. Конкурс проводится с 2012 года.

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