Тассовцы встретятся с начинающими журналистами на форуме "Территория смыслов на Клязьме"

Первая смена Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме" – она называется "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ" – продлится с 27 июня по 3 июля. По традиции тассовцы примут активное участие в ее работе. Руководители различных редакций и подразделений агентства 2 июля встретятся с начинающими журналистами и представителями студенческого актива. В ходе панельных дискуссий и лекций они поделятся опытом и расскажут о новых тенденциях в медиа.

Так, заместитель главного редактора агентства Георгий Каптелин совместно с телеведущими НТВ и ВГТРК Кириллом Поздняковым и Эрнестом Мацкявичюсом, а также блогером Гурамом Нармания примет участие в дискуссии "Инфоповоды – способы привлечения аудитории. Практики создания и поиска".

В образовательной части программы с участниками форума встретится руководитель Цифровой лаборатории ТАСС Эдуард Маас и его коллеги-тассовцы – ведущий web-технолог Владислав Коротун и ведущий дизайнер интерфейсов Антон Размахнин. Они расскажут о медиа будущего и продемонстрируют разработанный агентством проект виртуальной реальности "Вселенная новостей".

Бренд-менеджер редакции портала "Это Кавказ" Елена Оруджова на примере медиапроекта ТАСС "Это Кавказ" прочтет лекцию "Как найти свою аудиторию и научиться работать с ней?".

В свою очередь, темой беседы руководителя пресс-центра ТАСС Николая Яковлева с молодыми журналистами станет "Студенческие СМИ как стартап солидного издания. Как и о чем писать".

На протяжении ряда лет Информационное агентство России "ТАСС" активно сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста, продвигая в российском обществе идеи гуманизма и толерантности. По приглашению ТАСС специально для участия во Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" из Женевы приедет представитель Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк. Тема ее лекции – "Медиа, кризисы, гуманитарная деятельность".

Наряду с обширной образовательной программой участники форума "Территория смыслов на Клязьме" смогут ознакомиться с фотовыставкой "Война и милосердие: уроки истории". Ее главная идея – еще раз напомнить обществу о ценности человеческой жизни, важности сохранения мира и идей гуманизма. В экспозицию вошли снимки из архивов ТАСС, Международного комитета Красного Креста и Музея современной истории России.

Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области в третий раз. С 27 июня по 20 августа 2017 года площадка примет 7 тематических смен.

Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

Более подробную информацию о Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" можно прочитать на сайте http://территориясмыслов.рф.