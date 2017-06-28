ТАСС стал партнером детского интернет-форума "Цифровое поколение" в "Артеке"

Детский интернет-форум "Цифровое поколение" собрал в Международном детском центре "Артек" около 300 победителей конкурсного отбора. Это дети от 8 до 17 лет из разных городов России и стран СНГ, которые приняли участие в международном конкурсе информационно-технологических проектов. В рамках этой "цифровой" смены участников ждут лекции и мастер-классы от лидеров IT-индустрии, круглые столы и игры. Секции профессиональной ориентации помогут школьникам определиться с будущими профессиями и развить навыки, которые будут востребованы через 5, 10, 20 лет.

В детском интернет-форуме примет участие Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, который расскажет о роли цифровых технологий в современном мире.

Практической задачей участников станет разработка проектов по теме "Школа будущего". Этот формат не только позволяет раскрывать таланты участников, но и дает возможность получить обратную связь о том, какой видят школу будущего сами дети и как, по их мнению, цифровые технологии влияют на учебный процесс.

В рамках интернет-форума ТАСС организует мастер-класс о цифровых СМИ и работе современных СМИ в социальных сетях.

Детский интернет-форум "Цифровое поколение" проходит с 20 июня по 10 июля 2017 года. Организаторами форума стали Фонд поддержки МДЦ "Артек" и проект по развитию эмоционального интеллекта детей "Академия Монсиков".

Форум проходит также благодаря объединенной инициативе отраслевых и общественных организаций, ключевых игроков рынка, профессионалов и экспертов отрасли – компании "Кванториум", Международного платежного сервиса QIWI, образовательного портала "Учи.ру", Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), информационного агентства ТАСС, Московской школы управления "Сколково" и других.