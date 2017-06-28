Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ТАСС стал партнером детского интернет-форума "Цифровое поколение" в "Артеке"

Справочная информация Новости агентства
28 июня, 0:53 UTC+3

Одна из целей форума - развитие у детей навыков и знаний в области информационных технологий

Поделиться
Материал из 1 страницы

Детский интернет-форум "Цифровое поколение" собрал в Международном детском центре "Артек" около 300 победителей конкурсного отбора. Это дети от 8 до 17 лет из разных городов России и стран СНГ, которые приняли участие в международном конкурсе информационно-технологических проектов. В рамках этой "цифровой" смены участников ждут лекции и мастер-классы от лидеров IT-индустрии, круглые столы и игры. Секции профессиональной ориентации помогут школьникам определиться с будущими профессиями и развить навыки, которые будут востребованы через 5, 10, 20 лет.

В детском интернет-форуме примет участие Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко, который расскажет о роли цифровых технологий в современном мире.

Практической задачей участников станет разработка проектов по теме "Школа будущего". Этот формат не только позволяет раскрывать таланты участников, но и дает возможность получить обратную связь о том, какой видят школу будущего сами дети и как, по их мнению, цифровые технологии влияют на учебный процесс.

В рамках интернет-форума ТАСС организует мастер-класс о цифровых СМИ и работе современных СМИ в социальных сетях.

Детский интернет-форум "Цифровое поколение" проходит с 20 июня по 10 июля 2017 года. Организаторами форума стали Фонд поддержки МДЦ "Артек" и проект по развитию эмоционального интеллекта детей "Академия Монсиков".

Форум проходит также благодаря объединенной инициативе отраслевых и общественных организаций, ключевых игроков рынка, профессионалов и экспертов отрасли – компании "Кванториум", Международного платежного сервиса QIWI, образовательного портала "Учи.ру", Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), информационного агентства ТАСС, Московской школы управления "Сколково" и других. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
26
В Нью-Йорке открылась выставка фотографий ТАСС об истории русского балета
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Старший корреспондент редакции новостей Московского региона ТАСС Нино Иосебадзе (вторая слева) и мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) во время церемонии награждения журналистов за освещение московских событий в 2016 году
6
Собянин вручил премии Москвы в области журналистики
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Тиллерсон предупредил Лаврова о готовящемся заявлении Белого дома по Сирии
2
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератаку
3
Марцинкевич и его сообщники признаны виновными в нападениях на торговцев спайсами
4
На Кубани выпали осадки в виде града диаметром до 5 см
5
Мир атаковал Petya: от вируса-вымогателя пострадали компании в РФ и на Украине
6
Вирус Petya атаковал компании России и Украины
7
Катар готов рассмотреть требования арабских стран
Темы дня
Загрузка...
Реклама