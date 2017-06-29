ТАСС – генеральное информагентство Крымского транспортного форума

В день рождения Саманты Смит в "Артеке" писали письма мираОбщество 29 июня, 11:00
Глава UFC: Макгрегор хочет провести бой с Нурмагомедовым в РоссииСпорт 29 июня, 10:50
ТАСС – генеральное информагентство Крымского транспортного форумаНовости агентства 29 июня, 10:50
Захарова: США очевидно готовятся к новой интервенции в СириюПолитика 29 июня, 10:43
Адвокат объяснил неявку Януковича в суд угрозой его жизниМеждународная панорама 29 июня, 10:39
Подруга экс-солиста "Иванушек International" назвала причиной его смерти остановку сердцаКультура 29 июня, 10:36
Прядкин: нынешнее количество клубов в РФПЛ оптимально, речи о сокращении лиги не идетСпорт 29 июня, 10:34
Минздрав объяснил расхождения в бюджетной отчетности за 2016 годОбщество 29 июня, 10:27
Ушаков: политическое противостояние в США "подрезает" политику Белого домаПолитика 29 июня, 10:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Четвертый Крымский транспортный форум открылся сегодня в Алуште. Участие в его работе принимают более 300 делегатов – руководители федеральных и региональных государственных и коммерческих структур, транспортных компаний, грузовладельцы и перевозчики, инвесторы и предприниматели. ТАСС выступает генеральным информационным агентством события.
В числе наиболее заметных проектов, которые обсудят на форуме, строительство самого длинного в России моста через Керченский пролив, реконструкция аэропорта Симферополя, развитие автомобильных дорог и объектов портовой инфраструктуры. Авторы докладов оценят их современное состояние и перспективы работы в рамках единого российского транспортного пространства.
Министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков расскажет в своем выступлении о строительстве одного из самых приоритетных объектов дорожной отрасли региона – трассе "Таврида", которая соединит Керченский мост с Севастополем. С докладом о транспортной инфраструктуре полуострова как основе развития туризма в регионе выступит министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.
Крымский транспортный форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым и продлится до 30 июня. По итогам его работы примут резолюцию с предложениями по развитию транспортно-логистической системы полуострова, которая будет направлена в федеральные и региональные структуры и организации.