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ТАСС – генеральное информагентство Крымского транспортного форума

Справочная информация Новости агентства
29 июня, 10:50 UTC+3

Участники форума обсудят новые возможности для развития транспортно-логистического бизнеса на полуострове

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Строительство моста через Керченский пролив в Крыму

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму

© ТАСС / Виталий Тимкив

Четвертый Крымский транспортный форум открылся сегодня в Алуште. Участие в его работе принимают более 300 делегатов – руководители федеральных и региональных государственных и коммерческих структур, транспортных компаний, грузовладельцы и перевозчики, инвесторы и предприниматели. ТАСС выступает генеральным информационным агентством события.

В числе наиболее заметных проектов, которые обсудят на форуме, строительство самого длинного в России моста через Керченский пролив, реконструкция аэропорта Симферополя, развитие автомобильных дорог и объектов портовой инфраструктуры. Авторы докладов оценят их современное состояние и перспективы работы в рамках единого российского транспортного пространства.

Министр транспорта Республики Крым Анатолий Волков расскажет в своем выступлении о строительстве одного из самых приоритетных объектов дорожной отрасли региона – трассе "Таврида", которая соединит Керченский мост с Севастополем. С докладом о транспортной инфраструктуре полуострова как основе развития туризма в регионе выступит министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

Крымский транспортный форум проходит при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым и продлится до 30 июня. По итогам его работы примут резолюцию с предложениями по развитию транспортно-логистической системы полуострова, которая будет направлена в федеральные и региональные структуры и организации.

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